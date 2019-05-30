2019-05-30T05:54:05+03:00
Экономика

Четырем застройщикам Томска вынесены предостережения от генпрокуратуры

Всего на территории области 15 домов признаны проблемными объектами
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Генпрокуратура вынесла предостережения нерадивым застройщикам.Генпрокуратура вынесла предостережения нерадивым застройщикам.Фото: "КП" Архив
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назвал проблему обманутых дольщиков «социальной». Об этом он заявил на совещании о соблюдении законодательства в сфере долевого строительства, которое провел в Томске заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин.

«Это эхо конца «нулевых», когда часть застройщиков обанкротилась из-за экономического кризиса. А многие просто воспользовались ситуацией, чтобы объявить о своей несостоятельности, и переложили бремя ответственности за недостроенные дома на плечи власти, - сказал Жвачкин. – В том, что эта проблема появилась, виновато и наше законодательство, которое в прошлом давало лазейки для жуликов на строительном рынке. Уверен, благодаря деятельному участию прокуратуры, правоохранительных органов эта проблема будет решена. Хотя простых и быстрых решений здесь нет».

По данным пресс-службы обладминистрации, четыре строительных компании в Томске получили предостережение от генеральной прокуратуры.

Губернатор уточнил, что для помощи людям региональная власть использует все доступные инструменты, такие как прямая бюджетная поддержка жилищно-строительных кооперативов, бесплатное подключение к инженерным сетям и другие. «В этой работе главный ориентир для нас - интересы людей, а не бизнеса. Потому что проблема обманутых дольщиков - социальная», - сказал он.

По данным Генеральной прокуратуры, в Томской области 15 домов признаны проблемными объектами. За последние годы в регионе провели 12 прокурорских проверок по фактам нарушения прав дольщиков. Кроме того, было возбуждено 7 уголовных дел, 35 человек привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, объявлено в общей сложности 13 предостережений.

Светлана Юрьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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