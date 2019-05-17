2019-05-17T08:36:46+03:00
Происшествия

Автобус слетел с дороги в кювет под Томском, пострадал водитель

57-летний мужчина не справился с управлением, в результате чего попал в ДТП
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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Водитель рейсового автобуса госпитализирован после аварии под Томском в четверг,16 мая. ДТП произошло, когда жители Томского района ехали в областной центр.

«По предварительным данным, пассажирский автобус двигался из Моряковского Затона в сторону Томска. Водитель транспортного средства не справился с управлением и совершил съезд в кювет по ходу движения», — сообщила пресс-служба регионального Управления МВД.

Как уточнили в полиции, ЧП случилось в 8 часов вечера на 14-ом километре трассы. В аварии серьезно пострадал мужчина, находившийся за рулем автобуса. С полученными травмами он был доставлен в больницу. Также повреждения получили две пассажирки - 20 и 55 лет. Пострадавшие были осмотрены и отпущены лечиться амбулаторно.

Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.

Напомним, что 9 мая в ДТП попал пассажирский автобус №13/14 в Томске. Водитель не справился с управлением, когда рассчитывал без кондуктора пассажирку и врезался в дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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