2019-05-10T05:55:04+03:00
Происшествия

В День победы у кладбища в Томске автобус с людьми врезался в дерево

Водитель отвлекся от управления, когда рассчитывал пассажирку
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: ГИБДД ТОМесто происшествия. Фото: ГИБДД ТО
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9 мая в Томске было ознаменовано не только парадом с салютом, но и серьезным ДТП, в котором пострадали люди. Чрезвычайное происшествие случилось с городским маршрутным автобусом №13/14 утром праздничного дня около 9 часов 50 минут. Авария случилась аккурат возле городского кладбища в районе остановки, где пожелала выйти одна из пассажирок. Водитель находился в салоне без кондуктора и в процессе расчета женщины что-то у него пошло не так. В результате потери управления маршрутный «пазик» врезался в дерево, а пассажиры в салоне получили незначительные травмы, одна женщина повредила колено и была доставлена в больницу для осмотра. .

Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, по факту аварии на улице Демьяна Бедного ведется проверка, свидетелей просят позвонить по телефону: 8-3822-66-44-22, 8-3822-66-44-24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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