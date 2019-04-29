2019-04-29T06:05:07+03:00
Происшествия

При пожаре в деревянном доме на Пасху в Томске погиб мужчина

Тело погибшего было обнаружено утром воскресенья
Татьяна Щукина
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Место происшествияМесто происшествияФото: из открытых источников
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Утром воскресенья, 28 апреля, сотрудники управления МЧС России по Томской области нашли тело мужчины при тушении пожара в деревянном двухквартирном доме на ул. Октябрьская, 58.

В ведомстве пояснили, что сообщение о загорании жилого дома поступило на пульт дежурного в 7:36. В ликвидации пожара были задействованы 10 человек и 3 единицы техники. Локализовать пожар удалось в 7:45, его площадь составила всего 2 квадратных метра. В маленькой комнате одной из квартир сгорел диван и закоптились стены. Тело погибшего лежало на полу, его личность устанавливается.

Напомним, что 26 апреля в городе Асино при ликвидации пожара в 5-этажном доме были найдены тела двух молодых людей 18 и 20 лет. По факту их гибели следственный комитет возбудил уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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