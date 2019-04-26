2019-04-26T13:00:32+03:00
Происшествия

СК расследует гибель двух юношей при пожаре в многоэтажке Асино

На момент смерти парням было всего 18 и 20 лет
Татьяна Щукина
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Причины пожара устанавливают специалистыПричины пожара устанавливают специалистыФото: Мария ГОРЕЛОВА
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Трагическую находку обнаружили пожарные во время тушения огня в одной из 5-этажек города Асино. Сообщение о возгорании в кирпичном доме поступило в дежурную часть в пятницу, 26 апреля, в 11 часов утра. К ликвидации пожара были привлечены силы и средства МЧС в составе трех единиц техники и восьмерых человек. Прибыв на место, огнеборцы установили, что горит квартира на 2-м этаже. Со стихией удалось справиться в 11.53.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в пострадавшей квартире сгорела мебель и вещи на площади 20 квадратных метров. В ходе работ сотрудники ведомства нашли тела двух молодых мужчин 1989 и 2001 годов рождения. По предварительной информации, они являются родственниками.

По факту гибели юношей Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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