Томич едва не убил чайником бывшую жену из-за оскорблений

СЕГОДНЯ 04:05 2019-03-14T04:09:13+03:00

Лучше бы бывшие супруги пили чай, а не спиртное. Фото: прокуратура ТО

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Скандал с битьем посуды и побоями кухонной утварью разразился в одном из сел Кривошеинского района Томской области. В январе 2019 года 36-летний местный житель мирно распивал спиртное в компании отца и бывшей жены. Затем экс-супруга ушла в гости к соседке и вернулась в плохом настроении.

«По версии следствия, она стала скандалить с обвиняемым, обвиняя его отца в воровстве дров и бросая в бывшего супруга посудой. В порыве злости обвиняемый начал душить потерпевшую, угрожая, что убьет ее, но находившаяся в комнате старшая дочь оттолкнула его от матери. Тогда женщина бросила в обвиняемого металлический чайник. Разозлившись еще больше, обвиняемый взял этот чайник и ударил им потерпевшую по голове, причинив ей сотрясение мозга», - сообщила детали дела пресс-служба региональной прокуратуры.

Скоро дебошир предстанет перед судом. Он обвиняется в угрозе убийством, умышленном причинении легкого вреда здоровью потерпевшей.

Свою вину мужчина признал полностью.

Напомним, что кухонная утварь недавно стала орудием другого преступления в Томской области: жительница областного центра избила скалкой судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU