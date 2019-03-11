Отчаянная домохозяйка: жительница Северска избила судебных приставов скалкой

Жительница Томской области, проживающая в доме №37 по ул. Горького в городе Северске, вместо того, чтобы отремонтировать свою сантехнику, предпочла стать фигуранткой уголовного дела за публичные оскорбления и применение насилия в отношении представителей власти. Северчанка не только избила судебных приставов кухонной утварью, но и сломала одному из сотрудников палец.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП, сыр-бор разгорелся из-за неисправности сантехнического оборудования в квартире агрессивной дамы. Проживая на 4-м этаже она регулярно топила соседей снизу, в результате чего аварийная служба была вынуждена отключить отопление в полотенцесушителях во всем подъезде.

«Больше года жильцы дома не могли пользоваться полотенцесушителями, из-за чего в ванных комнатах стояла низкая температура и сырость. На уговоры соседей, предписания управляющей компании, беседы сотрудников полиции женщина не реагировала. Наотрез отказывалась пускать слесаря в квартиру для устранения аварийной ситуации. В итоге коммунальная служба обратилась в суд с иском, в котором просила обязать ответчика предоставить доступ в квартиру для выполнения ремонтных работ», - рассказали в ведомстве.

Взаимодействие с приставами у женщины тоже не сложилось: она долго отказывалась пускать их в квартиру, все разговор вела через запертую дверь. Однажды дверь оказалась не запертой, приставы с коммунальщиками вошли, но наткнулись на жесткий отпор хозяйки.

«Со скалкой в руках женщина стала бросаться на служителей фемиды. В результате сотрудник, обеспечивающий безопасность судебного пристава-исполнителя, получил травму. В больнице у сотрудника был зафиксирован перелом пальца», - сообщили в областном УФССП, уточнив, что за свое деяние женщина уже привлечена к административной ответственности, а в дальнейшем ей грозит уголовное преследование.