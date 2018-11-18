Томичи создали петицию против присвоения аэропорту дополнительного имени

18 Нояб. 17:58 2018-11-18T17:58:44+03:00

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На портале change.org появилась петиция в защиту названия "Богашево" для томского аэропорта. На момент публикации ее подписали 378 человек.

Напомним, в нашей стране проходит акция "Великие имена России", в ходе которой 47 воздушных гаваней назовут именами великих людей, которые внесли заметный вклад в развитие городов рядом с этими аэропортами.

- Совершенно нецелесообразно тратить бюджетные деньги на переименование аэропортов, носящих благозвучные, привычные всем, топонимические названия. Многие жители Томска трепетно относятся к наименованию своего аэропорта "Богашево" и не желают менять дорогое для многих имя, которое является абсолютно полноценным, хоть и не принадлежит ни одному из претендентов из шорт и лонг-листов "Великих имен России", - считает автор петиции и предлагает ничего не менять в названии воздушной гавани.