Томичи выберут имя аэропорту

23 Окт. 01:00 2018-10-23T13:40:51+03:00

В регионе началось общественное обсуждение общенационального проекта «Великие имена России», в ходе которого 45 российских аэропортов, в том числе и томский, будут названы именами выдающихся соотечественников

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Расширенное собрание с участием представителей томской общественности по выбору имен-претендентов провела Общественная палата Томской области.

На собрании Общественной палаты любой желающий мог выйти на трибуну и предложить своего кандидата, чьи заслуги признаны всенародно. Такой возможностью воспользовались около двух десятков присутствующих. Всего же общественники назвали свыше десятка имен известных земляков.

В их число вошли космонавт, дважды Герой Советского Союза Николай Рукавишников, который впервые в истории космонавтики вручную совершил посадку в аварийном режиме; советский и российский актер Иннокентий Смоктуновский; авиаконструктор, создатель вертолетов «Ка» Николай Камов, который с отличием окончил Томский технологический институт и вошел в историю вуза как самый молодой студент, выпускник и инженер.

Прозвучало и имя олимпийского чемпиона Сергея Белова. - Это наш легендарный баскетболист, один из самых именитых игроков советского и европейского баскетбола XX века. Его знают и в России, и в мире. А после выхода фильма «Движение вверх» Сергей Белов, я уверена, станет кумиром и примером для подражания и у современной молодежи, - отметила член Общественной палаты Томской области, олимпийская чемпионка Наталья Баранова. - На протяжении многих лет Сергей Белов приезжал в Томск, чтобы лично открыть турнир среди юношеских команд по баскетболу, который носит его имя. В этом году турнир пройдет уже в 48-й раз.

Для названия томского аэропорта также были предложены имена географа, выдающегося путешественника, почетного гражданина Сибири и города Томска Григория Потанина; государственного и политического деятеля, первого секретаря Томского обкома КПСС, почетного гражданина Томской области Егора Лигачева; хирурга-новатора Андрея Савиных; выдающегося врача-клинициста, академика Дмитрия Яблокова; писателя Георгия Маркова; композитора Эдисона Денисова.

- Хочу поблагодарить всех за активное, живое, сердечное обсуждение, во время которого прозвучало много знаковых для Томской области и России имен. Этот проект - возможность окунуться в историю города, воскресить в памяти имена соотечественников, которые прославили Томск, - отметил председатель Общественной палаты Томской области Евгений Чойнзонов.

Список из десяти имен будет опубликован на сайте Общественной палаты РФ и сайте Великиеимена.рф. С 22 по 28 октября жители Томской области смогут предложить в этот список своих кандидатов. Имена, которые наберут более 500 голосов, войдут в число участников конкурса. После этого по итогам общероссийского социологического опроса будет выбрана тройка имен-лидеров на название каждого аэропорта.

С 8 по 30 ноября пройдет финальное голосование по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». Голосовать можно будет на сайте проекта Великиеимена.рф, в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», в аэропортах и на борту самолетов компании «Аэрофлот». Итоги конкурса подведут 5 декабря. В этот день официально будут объявлены имена, которые жители страны присвоили 45 российским аэропортам.

- Это замечательная идея, чтобы обсудить со своими родными, знакомыми, каким именем назвать аэропорт. Это будет интересно и представителям взрослого поколения, и нашим детям. Выбрать будет сложно, но я уверена, что томичи выберут достойного человека, — прокомментировала инициативу Елена Петрова, руководитель детского благотворительного фонда имени Алены Петровой.