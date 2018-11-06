Экологи отметили снижение загрязненности томских озер Цимлянское и Керепеть

6 Нояб. 10:38 2018-11-06T10:38:57+03:00

Так выглядела рыба в водоеме в конце октября. Фото: Артем Изофатов, портал tomsk.ru Фото: из открытых источников

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Специалисты департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды отмечают большое снижение уровня загрязненности двух озер. Мониторинг их состояния на данный момент ведут раз в неделю.

- По результатам анализов проб воды максимальные концентрации загрязняющих веществ в озере Цимлянском отмечены 18-19 октября — кратность превышения норматива по аммоний-иону составила 84,4 раза. В озере Керепеть максимальное загрязнение по этому показателю наблюдалось 22 октября — превышение нормы в 47,2 раза. В настоящее время специалисты отмечают кратное уменьшение уровня загрязненности обоих водных объектов. Мониторинг их состояния продолжается раз в неделю, - сообщили нам в пресс-службе администрации Томской области.

По результатам отборов проб почвы в районе аварии площадь загрязненной территории составила более 7 тысяч квадратных метров.

Сотрудники «Томскводоканала» занимаются ликвидацией последствий аварии. В дальнейшем в департаменте рассчитают компенсацию за негативное воздействие на окружающую среду.