В томском водоеме из-за сточных вод погибла рыба
В социальных сетях и томских СМИ появились сообщения о том, что в озере Керепеть стала гибнуть рыба.
- Живу рядом, все жители ходили на озеро уток кормить, рыбачить, красота...была...до аварии. Сейчас стоит страшный запах, даже не г..., а химии какой-то, утки улетели, рыба всплыла, некоторые уже мёртвые, некоторые у поверхности глотают воздух, - написала в социальной сети ВКонтакте томичка Анна Алексина.
По сообщению областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, чтобы не допустить разрушений, на экстренном заседании городской КЧС 17 октября было решено разрешить частичный сброс сточных вод в реку Ушайку. Затем 18-19 октября специалисты департамента взяли пробы воды выше и ниже по течению реки в районе аварийного выпуска, а также из озер Цимлянское, озера Керепеть и реки Томь, куда поступали канализационные стоки. Также отобраны пробы почвы на затопленной территории в районе аварии. Образцы находятся в работе.
Ранее сообщалось, что сточные воды подтопили несколько домов в микрорайоне Черемошники. Специальная комиссия начала оценку ущерба пострадавших с 19 октября.
Пока пострадавшими признали лишь 3 домаФото: Социальные сети
Региональный Роспотребнадзор проверил питьевую воду в зоне подтопления. По вирусологическим показателям она соотвествует нормам, бактериологический анализ еще не завершен.
Напомним, 17 октября в городе вышла из строя главная насосная станция Томска. Из-за аварии власти ввели ЧС локального характера. Как выяснилось, с напорного коллектора сорвало задвижку диаметром 1000 мм.