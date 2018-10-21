В томском водоеме из-за сточных вод погибла рыба

21 Окт. 12:07 2018-10-21T12:43:51+03:00

Так выглядит рыба в водоеме. Фото: Артем Изофатов, портал tomsk.ru Фото: из открытых источников

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В социальных сетях и томских СМИ появились сообщения о том, что в озере Керепеть стала гибнуть рыба.

- Живу рядом, все жители ходили на озеро уток кормить, рыбачить, красота...была...до аварии. Сейчас стоит страшный запах, даже не г..., а химии какой-то, утки улетели, рыба всплыла, некоторые уже мёртвые, некоторые у поверхности глотают воздух, - написала в социальной сети ВКонтакте томичка Анна Алексина.

По сообщению областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, чтобы не допустить разрушений, на экстренном заседании городской КЧС 17 октября было решено разрешить частичный сброс сточных вод в реку Ушайку. Затем 18-19 октября специалисты департамента взяли пробы воды выше и ниже по течению реки в районе аварийного выпуска, а также из озер Цимлянское, озера Керепеть и реки Томь, куда поступали канализационные стоки. Также отобраны пробы почвы на затопленной территории в районе аварии. Образцы находятся в работе.

Ранее сообщалось, что сточные воды подтопили несколько домов в микрорайоне Черемошники. Специальная комиссия начала оценку ущерба пострадавших с 19 октября.

Пока пострадавшими признали лишь 3 домаФото: Социальные сети

Региональный Роспотребнадзор проверил питьевую воду в зоне подтопления. По вирусологическим показателям она соотвествует нормам, бактериологический анализ еще не завершен.

Напомним, 17 октября в городе вышла из строя главная насосная станция Томска. Из-за аварии власти ввели ЧС локального характера. Как выяснилось, с напорного коллектора сорвало задвижку диаметром 1000 мм.