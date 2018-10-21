2018-10-21T12:43:51+03:00
Происшествия

В томском водоеме из-за сточных вод погибла рыба

А 17 октября из-за аварии на насосной станции объявлена ЧС локального характера
Елена Чечнева
Поделиться:
Так выглядит рыба в водоеме. Фото: Артем Изофатов, портал tomsk.ruТак выглядит рыба в водоеме. Фото: Артем Изофатов, портал tomsk.ruФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В социальных сетях и томских СМИ появились сообщения о том, что в озере Керепеть стала гибнуть рыба.

- Живу рядом, все жители ходили на озеро уток кормить, рыбачить, красота...была...до аварии. Сейчас стоит страшный запах, даже не г..., а химии какой-то, утки улетели, рыба всплыла, некоторые уже мёртвые, некоторые у поверхности глотают воздух, - написала в социальной сети ВКонтакте томичка Анна Алексина.

По сообщению областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, чтобы не допустить разрушений, на экстренном заседании городской КЧС 17 октября было решено разрешить частичный сброс сточных вод в реку Ушайку. Затем 18-19 октября специалисты департамента взяли пробы воды выше и ниже по течению реки в районе аварийного выпуска, а также из озер Цимлянское, озера Керепеть и реки Томь, куда поступали канализационные стоки. Также отобраны пробы почвы на затопленной территории в районе аварии. Образцы находятся в работе.

Ранее сообщалось, что сточные воды подтопили несколько домов в микрорайоне Черемошники. Специальная комиссия начала оценку ущерба пострадавших с 19 октября.

Пока пострадавшими признали лишь 3 дома Фото: Социальные сети

Пока пострадавшими признали лишь 3 домаФото: Социальные сети

Региональный Роспотребнадзор проверил питьевую воду в зоне подтопления. По вирусологическим показателям она соотвествует нормам, бактериологический анализ еще не завершен.

Напомним, 17 октября в городе вышла из строя главная насосная станция Томска. Из-за аварии власти ввели ЧС локального характера. Как выяснилось, с напорного коллектора сорвало задвижку диаметром 1000 мм.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Причину аварии на томской насосной станции определят до конца недели
В Томске выберут лучшего лаборанта химического анализа
Егор Лигачев отказался стать "именем" томского аэропорта
В одном из районов Томска отключат холодную воду 7 ноября
Томские ученые получили патент на использование "Дракона" с настоящим огнем
Томича заподозрили в хищениях топлива с заправок
В Томске двух женщин сбили на светофоре
Томичка хочет судиться с авиакомпанией за то, что ее маленького ребенка не накормили
В томских детсадах установят энергоэффективные лампы
В Томской области женщина избила кувалдой своего гражданского мужа
В Томске ограничат движение в переулке Нахановича
В Томской области мужчина застрелил знакомого и оставил труп в лесу
Годовалому малышу в Томске срочно требуются средства на лечение
Томскводоканал компенсирует ущерб жителям подтопленных домов
Пожар уничтожил усадьбу в 600 квадратных метров в Томском районе
В Томске пройдут соревнования Кубка России по спортивной аэробике
Аспирантка томского госуниверситета выиграла грант для изучения экологической безопасности Сибири