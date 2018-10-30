2018-10-30T10:38:23+03:00
Происшествия

Энергетики установят новую опору ЛЭП на улице Енисейской в Томске

Работы на объекте ведут круглосуточно
Елена Чечнева
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Изначально оперативный штаб рассматривал два варианта - отремонтировать поврежденную опору или установить взамен нее новую.Изначально оперативный штаб рассматривал два варианта - отремонтировать поврежденную опору или установить взамен нее новую.Фото: СОЦСЕТИ
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Изначально оперативный штаб рассматривал два варианта - отремонтировать поврежденную опору или установить взамен нее новую. В ночь с 29 на 30 октября все же склонились к второму решению, потому что основание поврежденной оказалось сильно деформировано.

- Новая 22-метровая опора уже доставлена на место работ. Сейчас начинается ее погрузка. Улица Енисейская по-прежнему закрыта для транспорта и пешеходов, - уточнили в пресс-службе "ПАО ТРК".

Следующий этап - подготовка котлована для опоры, для чего будет задействован ямобур. Энергетики уже получили у ресурсоснабжающих организаций информацию о наличии коммуникаций в зоне работ, чтобы исключить вероятность их повреждения.

Напомним, В ночь на 29 октября оторвавшийся кусок крыши повредил на улице Енисейской опору ЛЭП. ЧП произошло в 1.20. От удара шифера она накренилась и перегородила улицу. Работы на месте ведутся в круглосуточном режиме.

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