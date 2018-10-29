Ураган в Томске оставил без света тысячи жителей

29 Окт. 05:34 2018-10-29T05:57:30+03:00

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Ночь в областном центре выдалась неспокойной. Очевидцы в социальных сетях пишут о крышах и больших камнях рядом с домами и на улицах.

- Рядом с остановкой "Линия" весит оголённый провод, а рядом с пешеходным переходом лежат во всю длину провода, - предупредил утром горожан один из пользователей ВКонтакте.

Также пользователи рассказывают о массовых отключениях электроэнергии.

Пресс-служба ПАО "ТРК" пока сообщила лишь о крупной аварии на улице Енисейской. В ночь на 29 октября оторвавшийся кусок крыши повредил здесь опору ЛЭП. ЧП произошло в 1.20. От удара шифера опора накренилась и перегородила улицу.

Авария произошла на улице ЕнисейскойФото: СОЦСЕТИ

- Одномоментно без электроснабжения осталось 15 000 человек. Персонал "Томской распределительной компании" незамедлительно был переведен в особый режим работы. Благодаря оперативным действиям специалистов электроснабжение по резервным линиям удалось вернуть в 05.20, - отмечается в сообщении компании.

Авария произошла на улице ЕнисейскойФото: СОЦСЕТИ

Резервную опору уже доставили к месту аварии, но не могут поднять из-за сильного ветра. На месте работают 29 бригад и 35 единиц спецтехники.