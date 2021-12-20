Дело мэра Томска Ивана Кляйна: разбираемся с третьим эпизодом обвинения.

Суд над мэром Томска Иваном Кляйном продолжается. Фото: Валерий Доронин

Во время длительного перерыва, объявленного Советским районным судом, произошли знаковые события – громкий арест руководителя отдела томского следкома Сергея Арефьева, курирующего «дело Кляйна», и отправка открытого письма томичей Президенту РФ. Свои подписи под обращением к гаранту Конституции в защиту мэра Томска поставили более 13 тысяч человек. Горожане надеются на справедливость и просят вернуть городу мэра.

Отслеживали в «особом» режиме

Сегодня «КП-Томск» еще раз вспомнит детали обвинения и доводы защиты по третьему эпизоду делу Ивана Кляйна. Следствие обвиняет Кляйна в незаконном предпринимательстве: якобы из кресла мэра он руководил ОАО «Томское пиво», оказывая предприятию различные преференции. Суд поинтересовался у Дмитрия Журова, начальника департамента правового обеспечения администрации г. Томска, как вел себя мэр Кляйн, когда дело касалось предприятия «Томское пиво»?

Журов ответил:

– Действовать в интересах предприятия «Томское пиво» мне никогда указаний не давалось. Более того: мэр просил смотреть «не в два глаза, а в четыре», когда вопрос касался предприятия «Томское пиво».

Он пояснил:

– На все сложные ситуации, особенно связанные с «Томским пивом», мы смотрели буквально «через лупу». Отслеживали в особом режиме, можно сказать. Делали все, чтобы не подставить мэра, исключить обвинения в коррупции.

А поговорить?

Выходит, со стороны объективных источников – документов – обвинить мэра Кляйна в преференциях ОАО «Томское пиво» не получалось. Тогда обвинение зашло с другой стороны – с субъективной: разговоры-домыслы-догадки. Прослушка телефонных переговоров многолетней давности была в помощь.

Константин Чубенко, нынешний заместитель мэра, а в 2013-2014 годах – начальник Департамента потребительского рынка Томской области, по просьбе обвинения рассказал суду о давнишнем разговоре с мэром Томска, когда областная администрация готовилась к визиту министра сельского хозяйства. В Университетской роще планировалась продовольственная ярмарка и надо было заасфальтировать часть территории. В разговоре с мэром чиновник непринужденно заметил, что если город благоустроит этот участок, то «взамен» получит визит министра на «Томское пиво». Шутка не удалась по нескольким причинам. Во-первых, на «Томское пиво», как и на другие ведущие предприятия томской «пищевки», и так без конца приглашали различные делегации: консулы, послы, министры здесь были привычными гостями. Во-вторых, никого благоустройства участка Университетской рощи не случилось, потому что земля ТГУ – федеральная, а значит, на ремонт не могли быть выделены средства городской казны. И в-третьих, этот разговор был записан кем надо, и через 6 лет шутка перестала быть шуткой, а стала свидетельством обвинения. Тогдашний министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров наверняка поперхнулся бы, узнав, чем окончился его «невизит» на «Томское пиво». Но мэр Кляйн тут как раз не при чем, к досаде следователей.

«Губит людей не пиво!»

Конечно, не пиво. Квас. Именно он «погубил» репутацию мэра города в глазах добропорядочных томских силовиков. По их мнению, мэр Кляйн «рулил» расстановкой «квасных» бочек по городу в интересах «Томского пива». Разумеется, сторона обвинения выставила на суде один из своих главных козырей – прослушку телефонных разговоров. И пригласила рассказать о разговоре с мэром Валентину Денисович, главу администрации Кировского района.

– Иван Григорьевич мне сказал, что еще в феврале были поданы заявления по местам размещения бочек с квасом, сейчас – май, а соглашения на сезонную торговлю до сих пор не заключены, – вспоминала глава района. – Но в этом разговоре речь шла обо всех предпринимателях, которые подали заявки. Их было четыре или пять, помимо «Томского пива».

Денисович рассказала, что все документы подавались в департамент архитектуры и градостроительства вовремя, а там уже «работали» с заявками месяцами. Жалоб поступало много – и в район, и мэру лично. Мэр, конечно, разбирался на своем уровне, и в результате эту процедуру удалось сделать более оперативной. Не будем забывать, что руководила этим департаментом все та же Анна Касперович (Подгорная), так что замечания к ее деятельности со стороны начальника Кляйна не были безосновательными.

Никому из своих подчиненных поручений в пользу «Томского пива» мэр не давал. Фото: Валерий Доронин

Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер также подтвердил в суде, что мэр и с ним разговаривал по поводу жалоб предпринимателей, нерасторопности чиновников департамента и плохой исполнительской дисциплины, в связи с чем затягивались сроки согласования размещения нестационарных торговых объектов.

И тут получается, что обвинение промахнулось, «поставив» на квас? К сожалению для следствия, Кляйн действовал в интересах не одного ОАО, а в интересах всех заявителей, кто был недоволен деятельностью одного из подразделений мэрии. А главное, что никакой выгоды предприятие «Томское пиво» от мэра Кляйна не получило. Наоборот: со счетов предприятия регулярно направлялись средства на благотворительность городу – по 50 миллионов ежегодно.

«Вспоминал, грубо говоря, в СИЗО»

На суде прокурор зачитал слова из протокола, записанного в СИЗО от имени бывшего заместителя мэра по безопасности Евгения Сурикова, о том, что И. Кляйн, являясь избранным мэром г. Томска, лично, а также через супругу Г. Кляйн, осуществлял контроль за деятельностью ОАО «Томское пиво», планировал работу этого ОАО, оказывал покровительство предприятию, создавая благоприятные условия для деятельности.

К большому удивлению прокурора, устная речь Евгения Ивановича в суде (в присутствии подсудимого И. Кляйна) разительно отличалась от его письменных показаний. Суриков доложил, что Иван Григорьевич не выделял в своей работе какое-либо одно предприятие, подчеркнул, что Галина Кляйн в бытность мужа мэром являлась не номинальным, а реальным руководителем ОАО «Томское пиво». А главное, Иван Григорьевич все свое и служебное, и личное время тратил на решение проблем, связанных с жизнеобеспечением и развитием города.

Прокурор попытался уточнить у свидетеля: когда же он лукавил? Суриков даже удивился:

– Вы поймите, протокол – это более углубленное восприятие. Тогда я сидел в СИЗО, несколько часов, грубо говоря, вспоминал. А то, что сказал сейчас, это более краткое изложение. Может, я что-то и забыл, но вы меня тоже поймите: я нахожусь в следственном изоляторе…

Связывать оговорку Сурикова «в СИЗО, грубо говоря, вспоминал» с методами работы сотрудников местного следкома не хочется, но что сказано, то сказано. Мы надеемся в ближайшее время узнать о деятельности арестованного по обвинению в многомиллионной взятке начальника отдела следственного управления СК РФ по Томской области С. Арефьева и его подчиненных. А томичи верят, что их письмо в защиту мэра Томска дойдет до президента России.