Госпитализированная с ковидом жительница Северска Томской области выиграла приз за вакцинацию

Ведущие позвонили победительнице, дабы поздравить с выигрышем. Но по иронии судьбы, женщина заявила, что лежит в ковидном госпитале. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Невероятно неловкий случай произошел в городе Северск Томской области, где местные чиновники решили мотивировать жителей идти на вакцинацию. Они не стали «изобретать велосипед» и пошли по классической схеме - учредили лотерею. Розыгрыш проводился среди местных жителей с 27 сентября по 10 ноября.

20 ноября счастливчиков решили объявить в прямом эфире. Тогда же фортуна улыбнулась и Элеоноре - она выиграла сертификат на 3,5 тысячи рублей в спортивный магазин. Ведущие позвонили победительнице, дабы поздравить с выигрышем. Но по иронии судьбы, Элеонора заявила, что лежит в ковидном госпитале.

- Вы выиграли в нашей, так сказать лотерее, которая посвящена тем, кто вакцинировался, вам приятно?

- Ну, спасибо, но я лежу в ковидном госпитале…

- Ну, понятно…И мы желаем вам здоровья!

Среди привившихся разыгрывали две турпутевки на 100 тысяч рублей и 20 сертификатов на 3,5 тысячи рублей каждый.

Эту историю с прошедших выходных, которая взволновала многих, прокомментировал заммэра ЗАТО Северск по социальной политике Павел Хрячков:

- Лотерея среди жителей, получивших первый компонент вакцины против COVID-19 с 27 сентября по 10 ноября, проведена 20 ноября. Для предотвращения кривотолков спешим сообщить: победительница привита только первым компонентом, иммунизация не завершена. Женщина чувствует себя нормально.

Добавим, что полноценный иммунный ответ на введение вакцины от ковида формируется 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Томске

Публикуем список адресов мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в Томске (подробности)