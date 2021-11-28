В Спутник и Кузовлево томичи смогут ездить на 11-м автобусе после заключения мэрией соглашения с перевозчиком

Добраться в центр Томска и обратно в пос. Спутник и Кузовлево жители смогут на маршруте №11, который мэрия планирует продлить. Фото: Ксения Высотина

Городская транспортная комиссия приняла решение о продлении маршрута 11-го автобуса в пос. Спутник и Кузовлево. До заключения дополнительного соглашения с перевозчиком жители поселков смогут доехать до остановки "Сосновый бор" на бесплатном автобусе, выделенном ассоциацией перевозчиков, и там пересесть на нужный маршрут - 11, 38, 131, 401, 443. Об этом сообщил телеграм-канал мэрии.

«Участники городской транспортной комиссии приняли единогласное решение о продлении автобусного маршрута №11 до поселков Спутник и Кузовлево. После внесения изменений в Реестр маршрутов регулярных перевозок, с перевозчиком маршрута 11 будет заключено дополнительное соглашение, и он начнет курсировать по новому маршруту», – отмечает мэрия в сообщении. Власти уточняют: с 15 ноября перевозчик отказался от контракта на маршрут №22 из-за отсутствия водителей и его низкой рентабельности.

Горадминистрация также добавляет, что до заключения соглашения с 11-м маршрутом по договоренности с администрацией города жителей Спутника и Кузовлева до Соснового Бора будет подвозить специальный автобус, выделенный ассоциацией перевозчиков. Оттуда они смогут доехать до областного центра автобусами № 11, 38, 131, 401, 443.

- Мы не закрываем маршрут №22, конкурсная процедура на эту перевозку будет еще раз объявлена в ближайшее время, возможно, найдутся предприниматели, желающие работать на этом маршруте, – подчеркнула Ольга Свахина, председатель комитета организации пассажироперевозок департамента городского хозяйства.

Сроки, когда маршрут №11 начнет курсировать до Спутника и Кузовлево, мэрией не уточняются.