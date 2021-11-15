Непривитым вход воспрещен: томичам придется привыкать к тому, что QR-коды станут обязательными

На основании федерального закона решение об использовании QR-кодов и местах, где они потребуются, будут принимать регионы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В скором времени россиянам понадобятся «ковидные пропуска» для посещения заведений общепита и непродовольственных магазинов, для перемещения на самолетах и поездах. С такой инициативой выступил оперштаб по борьбе с коронавирусом, а в пятницу, 12 ноября, правительство внесло в Государственную Думу РФ соответствующие законопроекты. Парламенту еще предстоит над ними поработать, но сомневаться в положительном решении не приходится.

Накануне, когда появилась информация о подготовке таких документов, в СМИ началось бурное обсуждение. Кстати, автора этих строк известие застало в маршрутке (если удается занять сидячее место, чем еще заняться, как не почитать новости?). И, поскольку в сообщении шла речь о QR-кодах на транспорте, сразу представилось, как будет обстоять дело с их проверкой в переполненных городских автобусах...

Впрочем, как выяснилось, в представленных законопроектах об общественном транспорте речи пока не идет. Хотя, если слегка отклониться от темы, для горожан сегодня именно в маршрутках с их вечной скученностью чрезвычайно высока опасность подхватить коронавирус. Сколько бы власти ни заявляли о проверках масочного режима, при таком напряженном пассажиропотоке, как на некоторых томских и северских маршрутах, разговоры о соблюдении социальной дистанции попросту бессмысленны.

И снова экстренные меры

Однако вернемся к обязательным QR-кодам. В случае одобрения Госдумой требования вступят в силу 1 февраля 2022 года и продлятся, предположительно, до 1 июня. Как говорится в сообщении правительства, «предлагаемые решения – экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом». Решение об использовании QR-кодов и местах, где они потребуются, будут принимать регионы.

Первый законопроект вносит поправки в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Ограничения коснутся мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, общепита и розничной торговли. При этом «ковидные» коды не понадобятся для посещения магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости, а также аптек.

Если точнее, для посещения перечисленных мест потребуется один из документов: QR-код о прививке; документ о перенесенном заболевании; медицинский отвод от вакцинации; отрицательный ПЦР-тест (но лишь до 1 февраля, затем тест смогут предъявлять только граждане с медотводом).

Вторым законопроектом вносятся изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта РФ. Соответственно, он регулирует порядок использования QR-кодов на железной дороге и в самолетах. Речь идет о междугородных и международных перевозках, уточнили в кабинете министров. Пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медотвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного COVID-19.

Важно! До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии перечисленных документов будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.

Систему контроля доступа граждан каждое заведение организует самостоятельно и, что немаловажно, за собственный счет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нужны правила для регионов

Жесткие меры обусловлены рекордно высокой смертностью от коронавируса в стране и низкими темпами вакцинации, пояснила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Они более чем оправданы, уверены вирусологи (во всяком случае, те из них, кого регулярно цитируют СМИ). Да, транспортные компании и торговые сети поначалу потеряют до 50 процентов клиентов, но потом спрос восстановится, возвращение к привычной жизни пойдет быстрее, надеются участники рынков.

Комментируя законопроекты, вице-премьер сообщила журналистам, что главные санитарные врачи регионов получат полномочия принимать меры реагирования, если губернатор с ними не согласен и не предоставляет обоснование своей позиции.

«Необходимо, чтобы на федеральном уровне, на уровне закона было четко отфиксировано, что все руководители высших органов исполнительной власти субъектов РФ должны принять однозначные, понятные населению правила использования ограничительных мероприятий, как я уже сказала, на территории конкретного региона», – сказала Голикова (цитата по РИА Новости).

Напомним, что первыми QR-коды в рамках борьбы с коронавирусом ввел мэр Москвы еще в 2020-м. К 1 ноября 2021 года о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест объявили власти всех 85 российских регионов.

Однозначно прокомментировал инициативу о внедрении QR-кодов на транспорте, в общепите и магазинах пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это мировая практика, которая в условиях пандемии, в условиях непрекращающихся новых волн, многими странами была признана безальтернативной», – приводит его слова ТАСС.

Трудный путь к свободе

Сейчас, до принятия федеральных законов о «ковидных» кодах, решения о введении тех или иных мер профилактики распространения COVID-19 в России принимают преимущественно региональные власти.

«КП-Томск» не раз сообщала, какие ограничения действуют в области по распоряжению губернатора и местного оперштаба.

С 8 ноября 2021 года в Томской области QR-коды необходимы для того, чтобы посетить кафе или ресторан, побывать в театре или музее, позаниматься в фитнес-клубе. Без них нельзя подстричься или сделать маникюр, нельзя просто заняться шопингом, поскольку доступ в торгово-развлекательные центры (в идеале) закрыт.

Правда, поскольку систему контроля доступа граждан каждое заведение организует самостоятельно и, что немаловажно, за свой счет, не обходится без курьезных случаев. Тому пример – ТРЦ «Изумрудный город», который за пару дней сумел изрядно запутать посетителей: предъявлять код или не надо?

Согласно одному из соцопросов, каждый второй россиян не видит необходимости в «ковидных пропусках» на транспорте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тем временем социологи уже проводят блиц-опросы на предмет законодательного принятия цифровых пропусков. Например, результаты такого исследования опубликовал популярный сервис SuperJob.

Лишь 18% представителей экономически активного населения РФ считают, что нужно вводить систему QR-кодов: 14% – для посещения магазинов и использования общественного транспорта, 2% – только для посещения магазинов и столько же респондентов – только для использования общественного транспорта. И 68% россиян вообще против введения системы таких кодов.

Конечно, отказ признавать необходимость предъявлять документ о прививке от коронавируса нельзя приравнивать к собственно отказу от вакцинации. Мы все устали бояться, устали шарахаться от невидимой заразы. Значит, стоит все-таки постараться и общими усилиями сформировать тот самый коллективный иммунитет. Другого выхода из пандемии пока никто не предложил. И чтобы скорее вернуться к свободе передвижения, с жесткими мерами придется смириться.