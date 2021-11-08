За прививкой – в очередь: ложная информация о сертификатах вызвала у томичей ажиотаж

Утренний сбой на «Госуслугах» и ложная информация о сертификатах вызвала у томичей ажиотаж. Фото: Фото автора.

В социальных сетях утром 8 ноября люди начали сообщать о том, что срок действия QR-кода после вакцинации от COVID-19 сократился до полугода. Те, кто ставил прививку до 8 мая 2021 года, говорили, что их код вдруг стал недействителен.

Прививку я ставила 4 марта, и поэтому меня это особенно взволновало. Захожу в личный кабинет на «Госуслугах», сканирую свой QR-код, и система мне выдает, что мой сертификат недействителен и поменялась дата действия кода. Я в отчаянии! Через две недели у меня свадьба, заказаны ресторан, отель, да и в течение ближайшего времени у меня множество записей на разные процедуры в сфере красоты.

Недолго думая, бегу в ближайший пункт вакцинации в ТЦ «Лето». Захожу, нет, даже залетаю, а на входе охранник:

– У вас QR-код есть? Показывайте!

Я сначала растерялась, потому что, согласно данным «Госуслуг», мой сертификат недействителен. Но тут соображаю:

– Я на вакцинацию!

Охранник показывает рукой мне в сторону пункта. Подхожу в надежде, что будет пара-тройка человек, но, не тут-то было! 30 человек! Но выбора у меня нет. Все идут в порядке живой очереди. Выяснила, кто последний, жду.

– А вы первую ставить будете? – спрашивает у меня взволнованно стоящая впереди женщина.

Едва я закончила ей рассказывать свою историю, как она выпалила:

– Я тоже на ревакцинацию. Представляете, повела сегодня ребенка утром в бассейн, а меня не пустили! Вакцинировалась еще в марте, и сертификат сначала действовал год, а сегодня утром все поменялось. Я в шоке! И ведь ни сообщений, ни оповещений не было.

Спустя некоторое время от коллег до меня дошла информация, что это был обычный сбой на «Госуслугах». Ситуацию также успели прокомментировать в пресс-службе Минцифры России.

«QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока. Некоторые пользователи портала Госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале Госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются», – говорится в сообщении.

В очереди начали бурно обсуждать ситуацию. Все ринулись на портал госуслуг, чтобы проверить, но, видимо, так сделала половина жителей страны, и сайт не выдержал – завис.

Позднее в обладминистрации также сообщили, что срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса составляет 1 год, а сертификат о перенесенном заболевании действует 6 месяцев.

Люди начали спрашивать: «И что нам теперь делать?», «Идти домой и ревакцинироваться через год?»... Кто-то действительно вышел из очереди и больше не появился. Но я твердо решила, что не доверяю этой системе, и такой очередной сбой может застать меня врасплох.

Спустя почти два часа я стою у этой заветной двери в пункт вакцинации. Очередь позади меня продолжает пугающе расти.

Запускают сразу по несколько человек. Молодой человек на входе спрашивает:

– Чем будете вакцинироваться?

– Я на ревакцинацию.

– Ну, тогда вам «Cпутник Лайт».

Затем этот же парень в белом халате раздает анкеты и объясняет, что нужно заполнить. Всего их две, в которых вы должны обязательно указать номер СНИЛС, ФИО, адрес проживания, номер телефона, а также в одной из анкет спрашивают про ваши аллергические реакции и хронические заболевания. На заполнение уходит минут 5-7. После вы подходите к врачу, которая вносит ваши данные в обычный бумажный журнал. Меня удивило, конечно, что не сразу в компьютер.

– Что будете ставить? – спрашивает врач, не отрывая глаз от журнальчика.

– У меня ревакцинация, я в марте ставила «Cпутник V».

– Покажите сертификат.

Я говорю, что у меня онлайн-версия и достаю телефон, чтобы показать ей ранее скачанный документ. Мельком бросив взгляд на экран моего телефона, врач продолжила заполнять бумаги. Меня очень волновало, как скоро у меня появится QR-код. Ранее срок варьировался от 3 до 5 дней. Но недавно много знакомых стали жаловаться, что уже прошло больше недели, а заветный документ так и не появился в личном кабинете на портале «Госуслуги».

– Сейчас нерабочие дни, поэтому я не знаю, когда появится сертификат с кодом. Я вам сейчас дам справку о вакцинации, вы можете пока пользоваться ею, – говорит врач и протягивает мне бумагу с печатью.

Затем врач меня отправляет к медсестре за ширму. Я помню, как первые прививки от коронавируса сказались на моем организме, и подставляю левую руку. Укол я даже не почувствовала. После первой вакцины у меня было головокружение, тошнота, температура под 39 градусов, озноб и почти неделю болело место укола. Второй компонент прошел с небольшой температурой в 37,4. Не знаю, как скажется ревакцинация, но пока я на рабочем месте и чувствую себя вполне нормально.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Томской области на совещании поручил подчиненным усилить проверки соблюдения ограничений

Также глава региона на аппаратном совещании поддержал идею увеличить число пунктов вакцинации(подробности)