Губернатор Томской области Жвачкин на совещании поручил усилить проверки соблюдения ограничений

С сегодняшнего дня в Томской области люди живут по новым правилам. Фото: сайт gubernator.tomsk.ru

8 ноября, в местном Белом доме прошло аппаратное совещание, на котором губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил подчиненным усилить проверки соблюдения действующего режима «ковидных» ограничений, сообщила пресс-служба администрации региона. Напомним, эти «новые правила жизни» действуют с сегодняшнего дня. Также глава региона потребовал увеличить количество пунктов вакцинации.

Глава региона отметил, что по постановлению главного санитарного врача студенты, как и учителя, врачи, чиновники, должны обязательно вакцинироваться. По его словам, пока в вузах и техникумах не вакцинирована и половина. Между тем болезнь стремительно молодеет – на кислороде уже находятся подростки.

Специалисты информируют, что на аппаратном совещании зам. губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов сообщил, что в первую нерабочую неделю в Томской области правоохранительные органы и опергруппы муниципалитетов провели более 500 антиковидных рейдов, проверены десятки организаций сферы услуг, ТРЦ, магазины, маршрутный транспорт. Нарушители режима оштрафованы.

Сергей Жвачкин поручил усилить проверки соблюдения режима ограничений с учетом того, что с сегодняшнего дня, 8 ноября, в регионе введен пропускной режим посещения торгово-развлекательных центров, учреждений сферы услуг и культуры. Напомним, что посещение возможно только для тех, кто сделал прививку, перенес заболевание СOVID-19 не позднее, чем полгода назад или имеет ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до посещения.

Глава региона отметил, что нужно сделать все, чтобы избежать локдауна, остановки работы предприятий и одновременно сберечь здоровье людей.

Кроме того, губернатор поддержал инициативу бизнеса развернуть дополнительные пункты вакцинации в крупнейших торгово-развлекательных центрах и в университетах.