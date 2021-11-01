Полицейский из Томска борется за звание лучшего на Всероссийском конкурсе «Народный участковый 2021»

В конкурсе «Народный участковый 2021» Томскую область представляет Павел Осипов из Томска.

В понедельник, 1 ноября, стартовал финальный этап XI Всероссийского конкурса «Народный участковый», который по традиции проводится в тесном сотрудничестве с «Комсомолкой». Наш город представляет старший лейтенант полиции Осипов Павел. Павел теперь будет бороться за звание лучшего и самого «народного полицейского» в стране. Победитель получит от министра МВД России и «Комсомольской правды» ключи от новенького внедорожника УАЗ «Патриот».

Павлу всего 30 лет, и 10 из них он работает в органах внутренних дел Томска. В профессию Осипов пришел сразу после армии. В детстве он мечтал быть военным журналистом, но после срочной службы пошел подработать в полицию. В итоге Павла затянуло на столько лет и бросать эту работу он не собирается. А благодарность и доверие томичей только мотивирует его работать лучше.

КАК ГОЛОСОВАТЬ

В конкурсе «Народный участковый 2021» Томскую область представляет Павел Осипов из Томска.

Поддержать нашего земляка может любой желающий. Заходите на сайт kp.ru, на страницу конкурса «Народный участковый 2021». Проголосовать также можно с помощью своих аккаунтов в соцсетях. Все накрутки фиксируются и автоматически отсеиваются. Учитываются только голоса реальных пользователей. Поэтому все будет честно и справедливо. Победит самый «народный». До 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать

Фотография участкового из Томской области находится на 24 строчке, но его можно также найти через поисковую строку на странице конкурса. Голосование будет проходить до 10 ноября, чтобы принять участие нужно авторизироваться через одну из соцсетей. Поддержим нашего земляка - голосуем за Павла Осипова!

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