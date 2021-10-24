Лучшего «Народного участкового - 2021» выбрали в Томской области

Павлу Осипову 30 лет, и 10 из них он работает в органах внутренних дел Томска.

В Томской области завершено голосование в рамках регионального этапа конкурса МВД России «Народный участковый-2021». Жители губернии выбирали того, кто достоин представить наш регион на заключительном, всероссийском этапе конкурса.

По результатам голосования, которое проходило с 7 по 16 октября, с большим отрывом голосов победителем стал участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Осипов Павел Юрьевич. Теперь томский участковый будет бороться за звание самого народного в стране. Третий этап конкурса пройдет с 1 по 10 ноября на сайте «Комсомольской правды».

Все томичи знают, что у них в районе обязательно есть участковый. В представлении многих, благодаря кинофильмам и сериалам, эту профессию уже давно романтизировали. Считается, что это люди, которые знают всех и вся, полицейские, которые всегда готовы прийти нам на помощь. «КП – Томск» пообщалась с самым народным участковым Томска Павлом Осиповым и выяснила, так ли все романтично у него на службе.

Павлу 30 лет, и 10 из них он работает в органах внутренних дел Томска. На сегодняшний день в круг обязанностей Павла Юрьевича входит ул. Демьяна Бедного, п. Росинка, СНТ «Рассвет», СНТ «Пенсионер», СНТ «Связист – 2», п. Бахтин, п. Озерки, ул. Тютчева, ул. Тургенева, ул. Баратынского, ул. Станиславского, ул. Вешняя, пер. Снежинский. На вверенном ему участке №50 проживает более 3 тыс. жильцов, где благодаря Осипову в 2020 году сократилось число краж и исчезли притоны.

- Работа участкового делится на бумажную и работу с населением. Но моя работа – не кабинетная. С документами я разбираюсь по окончанию рабочего дня, потому что работа с людьми - всегда на первом месте, - рассказывает Павел.

Профилактика правонарушений, контроль за ранее осужденными, расследование краж - вот немногая часть из тех задач, с которыми приходится иметь дело каждый день участковому. Только за 8 месяцев 2021 года Осиповым было раскрыто 12 преступлений, из незаконного оборота изъято четыре огнестрельного оружия, выявлено более 100 административных правонарушений и задержано одно лицо, находящееся в розыске.

Павлу Осипову, уполномоченному участковому, сродни врачу нужно знать всех жителей на вверенном участке, уметь выслушать, помочь и успокоить. Ведь быть участковым - не просто звездочки на погонах, это нелегкий труд и готовность прийти в любую минуту на помощь.

- Взаимоотношения с жильцами на участке в основном доверительные. Многие ко мне приходят за советом и делятся такими проблемами, о которых не могут рассказать никому другому, - говорил Павел.

Благодарность и доверие томичей, считает Павел, только мотивирует работать лучше.

Все свободное от работы время Павел Юрьевич старается проводить с семьей. А по возможности любит выбираться на природу - порыбачить и поохотиться.