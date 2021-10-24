ФК «Томь» обыграл «Волгарь» со счетом 2:1

Встреча с «Волгарем» была последним матчем первого круга текущего сезона ФНЛ. «Томь» завершает эту часть турнира на 12 месте. Фото: Игорь Котов.

В субботу, 23 октября, в Томске состоялся матч 19-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и «Волгарем» из Астрахани. Встреча закончилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

«Волгарь» перед этим матчем занимал последнюю строку турнирной таблицы ФНЛ. Казалось бы, «Томь» должна обыгрывать без вопросов такого соперника. Но в футболе не все так предсказуемо и однозначно. Особенно в томском.

Фото: Игорь Котов.

Начался матч бодро: уже на второй минуте с подачи Артема Абрамова Александр Ставпец отправил мяч в ворота астраханцев. 1:0 в пользу томского клуба. После этого у «Томи» было несколько хороших моментов для удвоения счета, но взять ворота не получалось – надежно играл вратарь противника Олег Смирнов. Так, на 35-й минуте Илья Кубышкин бил в упор, но голкипер спас ворота «Волгаря», а на 37-й – Никита Кирсанов ударил точно в Смирнова.

Второй тайм стартовал практически так же, как первый. Уже на второй минуте после возвращения команд на поле «Томь» снова забила гол. В «девятку» пробил Астемир Гордюшенко. 2:0. Но об уверенной победе томской команды говорить было рано.

Игра начала приобретать другой оборот, когда за 5 минут полузащитник «Томи» Марат Апшацев получил две желтые карточки и был удален с поля. Своим численным преимуществом пытался воспользоваться «Волгарь». На 67-й минуте встречи Данила Козлов отправил мяч в сетку ворот томского клуба. 2:1. Затем последовало еще несколько попыток взятия ворот Дениса Садовского. На 88-й минуте матча «Волгарю» даже удалось отправить второй мяч в ворота «Томи», но боковой арбитр зафиксировал офсайд.

Фото: Игорь Котов.

Окончание матча получилось напряженным и нервным. Гости из Астрахани пытались всеми силами отыграться, у «Томи» же, напротив, казалось, что игра не клеится. И все это происходило под проливным дождем. В общем, все, как в хорошем драматическом фильме. И в итоге – хеппи-энд. Счет больше не менялся – 2:1. Под аплодисменты и крики стойких болельщиков на «Труде» зелено-белая дружина праздновала победу.

Стоит отметить, что встреча с «Волгарем» была последним матчем первого круга текущего сезона ФНЛ. «Томь» завершает эту часть турнира на 12 месте.

Следующую игру томская команда проведет 31 октября в Калининграде, соперником будет местная «Балтика».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ФК «Томь» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0 Победу томичам принес гол Александра Ставпца (подробности)