ФК «Томь» обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0

14 октября, в Томске состоялся матч 18-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и «СКА-Хабаровском». Фото: Игорь Котов.

В воскресенье, 14 октября, в Томске состоялся матч 18-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и «СКА-Хабаровском». Встреча закончилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

Фото: Игорь Котов.

Второй за неделю домашний матч «Томи» собрал в солнечное воскресенье достаточно большое количество болельщиков, на трибунах было шумно и все ждали «реабилитации» после обидной ничьей в среду.

Фото: Игорь Котов.

В первом тайме, стоит отметить, томская команда оказалась под давлением гостей из Хабаровска, это в первую очередь отличало данную игру от предыдущей. Все-таки «СКА-Хабаровск» - один из лидеров ФНЛ. Но несмотря на прессинг «Томь» создавала моменты для взятия ворот соперника: мог отличиться и Александр Ставпец, и Валерий Почивалин, и Астемир Гордюшенко. Но голов до перерыва зрители «Труда» так и не увидели.

Во второй половине встречи «СКА-Хабаровск» так же имел игровое преимущество. Но в итоге фортуна улыбнулась «Томи», и уже в который раз подряд томских болельщиков порадовал Ставпец. Именно он сумел на 81-й минуте игры с острого угла забить гол в ворота хабаровчан. Этот мяч стал единственным в матче и победным для томичей.

Фото: Игорь Котов.

На пресс-конференции после матча главный тренер ФК «Томь» Сергей Жуков поблагодарил своих подопечных за самоотверженную игру, а также прокомментировал встречу в целом:

- Можно сказать, что игра была тяжёлой. Все-таки, играли с командой, которая борется за повышение в классе. Первый тайм, считаю, что играли на равных. Во втором понятно, что соперник играл с игровым преимуществом, но мы искали возможности убегать в быстрые атаки, в чём и преуспели - забили гол. Да, «СКА-Хабаровск» создавал давление, но я бы не сказал, что были какие-то опасные моменты. В предыдущем матче мы недобрали очков и не то, чтобы разочаровали болельщиков, но дали им возможность усомниться в нашей состоятельности. Я благодарен нашим ребятам, которые с честью и достоинством выдержали тот экзамен, который у нас сегодня был. Порадовали болельщиков и своих родных и близких своей самоотверженной и умелой игрой».

Фото: Игорь Котов.

Поддержать на стадионе томскую команду можно уже в субботу, 23 октября. На «Труде» «Томь» будет принимать «Волгарь» из Астрахани.

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