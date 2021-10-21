Власти Томской области не планируют вводить нерабочие дни до 30 октября 2021 года

Несмотря на неблагополучную ситуацию с коронавирусом в регионе, местные власти пока не планируют вводить нерабочие дни раньше 30 октября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент Владимир Путин объявил в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Это сделано из-за стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Ряд регионов нерабочие дни могут уже ввести с 23 октября. Такое решение было принято 20 октября на совещании с правительством РФ.

Несмотря на неблагополучную ситуацию с коронавирусом в регионе, местные власти пока не планируют вводить нерабочие дни раньше 30 октября.

- Планов объявлять нерабочие дни в Томской области с 23 октября в настоящий момент нет, - сообщил глава регионального департамента информационной политики Алексей Севостьянов.

Отметим, что Томская область попала в список 17 регионов с высокой смертностью от коронавируса, госпитализацией и долей тяжелобольных пациентов. Но это еще не все - наша область также в списке 9 регионов с самым низким показателем вакцинации. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на прошедшем совещании.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, количество выездов бригад «скорой» в Томске в течение последних трех недель увеличилось на 30%. За последнюю неделю на томскую станцию скорой помощи поступило 9 102 звонка, бригады выезжали на вызовы 4 164 раза, из них 1 231 раз - к пациентам с симптомами ОРВИ, гриппа и СОVID-19.

Нагрузка на медиков идет колоссальная. По словам главного врача станции скорой медицинской помощи Николая Родионова, ежедневно на смене работают от 36 до 40 бригад «скорой», в сутки на одну бригаду приходиться более 20 вызовов. По поручению губернатора сформированы дополнительные бригады.

Напомним, что уже с начала октября для оказания первичной помощи пациентам привлечено около 300 ординаторов и студентов СибГМУ, студентов медицинских колледжей Томска. Еще 155 студентов СибГМУ работают в центре удаленного медицинского мониторинга и отвечают на звонки «горячих линий» облздрава.

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