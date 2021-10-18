Переписчики в Томской области 18 октября начали поквартирный обход

Предыдущая перепись прошла в стране в 2010 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области 18 октября 1 932 переписчика приступили к поквартирному ободу, сообщает интернет-портал администрации региона.

Специалисты отмечают, что сегодня начался активный этап Всероссийской переписи населения. По словам заместителя руководителя Томскстата Натальи Франциян, каждому переписчику за месяц предстоит обойти в среднем 200 домохозяйств. Все они обучены, оснащены электронными планшетами и средствами индивидуальной защиты.

Пресс-служба информирует о том, что особый акцент организаторы делают на возможности пройти перепись через портал Госуслуг. Воспользоваться ею можно до 8 ноября включительно. Это позволит максимально обезопасить всех участников процесса.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий.