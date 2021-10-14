ФК «Томь» и «Олимп-Долгопрудный» сыграли вничью

Матч начался, как и хотелось, в пользу томского клуба. Фото: Игорь Котов

В среду, 13 октября, в Томске состоялся матч 17-го тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2020-2021 между «Томью» и подмосковным «Олимпом-Долгопрудным». Встреча закончилась ничьей – 1:1.

Перед этим матчем команды, можно сказать, были «соседями» по турнирной таблице: подмосковный клуб располагался на 13-й строчке, а томичи – на 15-й. Стоит так же отметить, что команда из Долгопрудного впервые приехала на «Труд». По всем меркам – исторический матч.

Болельщики в социальных сетях накануне встречи были настроены оптимистично, все ждали много голов от «Томи», никто не ожидал, что новичок ФНЛ из Долгопрудного станет таким сложным соперником. Но обо всем по порядку.

Матч начался, как и хотелось, в пользу томского клуба. Томичи забили первыми. Хоть и по известному сценарию для домашних матчей: нарушение правил – пенальти – у мяча Александр Ставпец – гол – скандирование его фамилии на весь стадион. Через две минуты после этого игрок «Олимпа-Долгопрудного» Акмаль Бахтияров получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Казалось бы, все складывается как нельзя удачно для «Томи» и уж в этой встрече заветные три очка будут в кармане.

Второй тайм изменил и разрушил все надежды. Первые минуты томичи провели неплохо, были моменты у ворот соперника, но не хватало точности и смелости в реализации. А вот команда из Подмосковья своим шансом воспользовалась. На 64-й минуте Кирилл Большаков с тридцати метров пробил по воротам «Томи» и этим пушечным ударом сравнял счет. 1:1.

Вот тут игра и посыпалась. «Олимп-Долгопрудный» встал намертво у своих ворот, томичи даже к штрафной не могли пробиться. Казалось бы, пора и о заменах подумать главному тренеру, но Жуков с этим не спешил. А на поле ничего не менялось: редкие проходы к воротам соперника ничем опасным не завершались. Потом все же последовали необходимые перестановки: на поле появился Константин Корж, а позднее и Павел Кудряшов с Константином Антиповым. Но на рисунке игры это не отразилось, больше голов не последовало.

Жуков после матча сказал, что «Томь» полностью переиграла соперника, похвалил своих подопечных. Позвольте не согласиться. Да, может быть, это был не самый плохой матч в исполнении томичей, но и команда из Подмосковья показала себя достойно, дала отпор и добилась равного счета. А «полностью переиграть соперника» - это все же воспользоваться всеми преимуществами игры и, как итог, одержать победу. Поэтому сложно согласиться с оценкой игры от главного тренера томской команды. Ничья во вчерашнем матче представляется более очевидным и закономерным результатом.

Впереди у «Томи» еще два подряд домашних матча – 17 и 23 октября. Соперниками станут «СКА-Хабаровск» и «Волгарь», соответственно.