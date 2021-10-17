По росту стоимости жилья Томская область в 2021 году стала лидером в Сибири

В Томской области к началу 3-го квартала 2021 года квадратный метр на первичном рынке подорожал на 21%. Фото: с сайта tdsk.tomsk.ru

Томская область в текущем году стала лидером по росту цен на жилье; к такому выводу пришли эксперты Алтайского филиала РАНХиГС. С 1-го квартала 2020-го к началу 3-го квартала 2021-го прирост стоимости квартир на первичном рынке в регионе составил 21%, на вторичном – 32%, говорится в исследовании.

Максимальный рост цен на квартиры пришелся на апрель-август 2021 года. В целом на рынке недвижимости Сибирского федерального округа сложилась ситуация, аналогичная общероссийской. Прирост цен за период 2020 года – начало 3-го квартала 2021 года составил на первичном рынке 23,7%, на вторичном – 22,4%. Средняя стоимость квадратного метра в СФО в новостройке к началу четвертого квартала достигла 66 779 руб., во вторичном жилье – 61 483 руб.

Сейчас наблюдается замедление спроса на жилье на рынках как регионов Сибири, так и России в целом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В частности, в Томской области за этот период на первичном рынке стоимость кв. метра жилья выросла с 57 639 руб. до 69 604 руб. На вторичном рынке цены поднялись с 47 776 руб. до 63 228 руб. за кв. метр.

В Омской области первичный рынок охарактеризовался приростом цен на 29%, вторичный – на 23%. Здесь в начале 2020 года приобрести квартиру в новостройке можно было за 44 857 руб. за «квадрат», а уже к середине 2021-го сумма выросла до 58 190 руб. Цена кв. метра готового жилья за аналогичный период в Омской области изменилась с 45 107 руб. до 55 442 руб.

Чуть менее быстрыми темпами менялись цены в Кемеровской области. Здесь максимальный прирост пришелся на рынок вторичного жилья – с 41 484 руб. в 2020-м до 53 084 руб. в 2021 году (рост составил 28%). На 12% выросла стоимость кв. метра недвижимости первичного рынка – с 52 108 руб. до 58 163 руб.

Еще в двух сибирских регионах темпы прироста оказались более умеренными, сообщается в исследовании. Так, в Новосибирской области к началу 3-го квартала 2021 года цена на первичном рынке недвижимости сформировалась на уровне 69 695 руб. за кв. метр (плюс 26% по сравнению с 2020-м). На вторичном рынке прирост составил всего 4%: цена выросла с 62 531 руб. до 64 727 руб. за «квадрат».

На первичном рынке Алтайского края стоимость кв. метра жилой недвижимости выросла с 48 202 руб. в начале 2020 года до 59 274 руб. к концу 2-го квартала 2021-го. Прирост составил 23%, как и на вторичном рынке.

В сезон повышенного спроса, то есть весной и летом, стоит вновь ожидать оживления на рынке. Фото: Александр ГЛУЗ

– Вместе с тем развития ситуации по восходящему тренду ожидать не стоит, поскольку уже сейчас мы наблюдаем замедление спроса на рынке как регионов СФО, так и России в целом, – считают специалисты Алтайского филиала РАНХиГС. – По данным аналитических агентств, стабилизация цен на рынке недвижимости может произойти к второму-третьему кварталам 2022 года. К этому времени цены на квартиры должны упасть на 4-6%. Но падения спроса на потенциально перспективные объекты недвижимости ждать не стоит. Многие эксперты отмечают, что даже рост ключевой ставки с 6,5% до 6,75% не обеспечит снижение цен. Эта мера позволит немного замедлить рост цен на недвижимость и сделать их относительно стабильными.

В сезон повышенного спроса, а это весна и лето, стоит вновь ожидать оживления на рынке. Ко всему прочему программа льготной семейной ипотеки продлена до 2023 года. Поэтому в ближайшей перспективе, очевидно, рост цен на жилье в России замедлится, но не остановится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Купить квартиру в Томске осенью 2021 с выгодой: цены, где найти недорогое жилье, советы риелторов

Рассказываем, как купить квартиру в Томске осенью 2021 и не прогадать (подробности)