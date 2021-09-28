Купить квартиру в Томске осенью 2021 с выгодой: цены, где найти недорогое жилье, советы риелторов

Чтобы правильно и выгодно купить квартиру, необходимо, как ни странно, на время стать хорошим риэлтором. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вопрос о том, как купить квартиру в Томске осенью 2021 с выгодой, может показаться чересчур сложным, особенно если вы впервые коснулись темы недвижимости. «КП-Томск» вместе с томским риелтором Игорем Лаптевым разобрали, где квартиру брать выгодно и на что следует обратить внимание при покупке жилья.

В каком районе есть недорогое жилье?

По словам эксперта, вопрос скорее заключается в том, какое жилье вы хотите приобрести и что подразумеваете под «недорогим жильем». Малосемейки и гостинки стоимостью до миллиона рублей можно найти в любом районе.

Что касается квартир от одной комнаты и более, тут тоже секретной информации не будет. Чем дальше от инфраструктуры, чем дольше добираться до центра города, чем меньше транспортная доступность, тем дешевле жилье. Например, в Томске это Спичфабрика, Степановка, 3-й микрорайон, Черемошники.

– Если говорить о средней стоимости недвижимости, то исторический центр, прежде всего, Кировский район (за исключением Степановки), имеет самую высокую среднюю цену за квадратный метр – примерно 78 000 руб., если брать в анализ последний год (84 000 руб. в среднем за квартал). Сразу за ним с минимальным отрывом «Советский район» – 77 500 руб. (82 000 руб. за квартал), затем «Ленинский» – 69 200 руб. (74 600 руб. за квартал) и «Октябрьский» – 67 800 руб. (72 600 руб. за квартал). А вот лидером по стоимости является современный микрорайон Северный Парк, – говорит Игорь Лаптев. – Несмотря на отдаленность от города, внутри микрорайона выстроена отличная инфраструктура для комфортного проживания. Средняя цена за последний год там порядка 86 200 рублей за квадратный метр жилья (92 400 руб. за квартал).

Учитывая высокую динамику спроса и отсутствие предложения во время пандемии, цены на жилье в короткий срок поднялись значительно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Учитывая высокую динамику спроса и отсутствие предложения во время пандемии, цены на жилье в короткий срок поднялись значительно. За последний год, с сентября 2020-го, цены на однокомнатные квартиры в Томске выросли в цене в среднем на 30%, двухкомнатные и трехкомнатные - на 24-25%, четырехкомнатные - на 15%. С лета 2021 года рынок немного успокоился, рост также есть, но уже не в таких темпах.

– В ближайший год и я и мои коллеги ожидаем тенденцию к стагнации рынка, если, конечно, экономическая и политическая ситуация в стране останется неизменной. Но, естественно, это не произойдет сразу. Осенью, скорее всего, будем наблюдать рост рынка в умеренном виде – по оценкам экспертов, не более 4-5%. С сентября по декабрь в любой год на рынке недвижимости наблюдается высокий спрос, и цена становится чуть выше, но в разрезе общего роста рынка это не ощущается, – объясняет Игорь Лаптев.

Советы риелтора, как купить жилье в Томске осенью 2021 и не прогадать

В квартире должно быть не только тепло и уютно, но и цена жилья не должна быть выше той, за которую вы не смогли бы продать его через месяц. Основной характеристикой покупки любой квартиры является ее ликвидность, которая зависит от инфраструктуры, транспортной доступности, этажа, состояние дома и т. д.

Не всегда работает логика «Чем новее дом, тем ликвиднее квартира». Как отметил риэлтор, ликвидность определяется по большей части покупательской способностью. И большим спросом, как правило, пользуются хрущевки и дома 75-й серии (панельные девятиэтажки) ввиду своей доступности и зарекомендовавшим себя годами качеством застройки.

Чтобы правильно и выгодно купить квартиру, необходимо, как ни странно, на время стать хорошим риэлтором. Прежде чем ехать на просмотры и начинать переговоры с собственниками, следует разобраться на рынке предложения.

Достаточно съездить на 3-5 живых просмотра и затем принимать решение, иначе может начаться бесконечный процесс. Фото: Мария ЛЕНЦ

– Изучайте объявления, опубликованные на сайтах, обращайте внимание на количество просмотров, не стесняйтесь звонить и спрашивать: как долго в продаже квартира? Как часто собственник ее показывает? Почему квартира все еще не продана? Запрашивайте дополнительные фотографии, если не можете понять состояние из тех, что есть в открытом доступе. Кроме понимания рынка, это позволит вам сэкономить большое количество времени на бессмысленных просмотрах, – продолжает эксперт. – Если вы ищете, например, двухкомнатную квартиру, обращайте внимание на то, какая цена у квартир с большей и меньшей площадью – это позволит без опыта определить цену на квартиру относительно тех, у которых площадь больше. Всегда обращайте внимание на стоимость квадратного метра жилья, помимо общей стоимости квартиры.

К покупке недвижимости важно подходить с холодной головой. Как отмечает риелтор, не стоит гнаться за квартирами по слишком низким ценам. Для начала проанализируйте, почему квартира стоит дешевле своих аналогов. В таких случаях помощь опытного юриста или риелтора будет как никогда кстати.

– Если полностью уверены в безопасности и ликвидности недвижимости, не стоит тратить большое количество времени на то, чтобы обдумать покупку. Как бы грустно не было, но фразы вроде «моя квартира меня всегда дождется» и «если я не успел купить, значит, так надо было» в реальной жизни не работают. С большой долей вероятности вам придется покупать квартиру, на которую нет спроса и соответственно, обладающую меньшим количеством достоинств. Ждать несколько недель, пока вы подумаете, будет скорее тот собственник, который уверен, что кроме вас эту квартиру никто не купит. Конечно, все определяет человеческий фактор, и на практике мы встречаем людей, которые ждут ответа покупателя по несколько недель и напрочь отказываются показывать квартиру кому-то другому. Но это скорее исключение, – считает Игорь Лаптев.

С сентября по декабрь в любой год на рынке недвижимости наблюдается высокий спрос, и цена становится чуть выше. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Так же ошибочно полагать, что прежде чем покупать квартиру, нужно посмотреть много вариантов. Если в самый первый просмотр вам очень понравилась квартира, будьте уверены, что следом за вами придут и другие, которые также будут от нее в восторге.

– Как правило, еще на этапе онлайн подборки вариантов недвижимости около 60-70% не подходят в силу различных факторов. И для сравнения достаточно съездить на 3-5 живых просмотра и затем принимать решение, иначе может начаться бесконечный процесс. Те квартиры, которые вам понравились, и вы их отложили, чтобы вернуться, могут быть проданы. Придется искать другие, и не факт, что найдется лучший вариант. В этот момент можно принять неправильное решение. Ведь вам надоело искать квартиру и нужно купить уже хоть что-то. А если вы все-таки решили посмотреть и изучить много вариантов недвижимости, не стоит назначать на один день больше 3-4 показов, – заключает эксперт.

Множественные просмотры и перемещения от одной квартиры в другую утомляют. Глаз начинает замыливаться, и с каждым новым просмотром все сложнее оставлять голову холодной и быть внимательным к особенностям жилья. Не успеете оглянуться, а вы уже с непосильной ипотекой сидите в квартире, требующей еще огромных вложений, на которые вы и не рассчитывали.