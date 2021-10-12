История Пирата – одноглазого кота, которого не только спасли от смерти томские волонтеры, но и подарили ему новую жизнь

Когда нашли котика по кличке Серый, выглядел он ужасно, ему требовались операции и ветпомощь. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Когда нашли котика по кличке Серый, выглядел он ужасно, ему требовались операции и ветпомощь. У кота были травмированы оба глаза, выбиты зубки, он был измучен и истощен. Но любовь творит чудеса - волонтеры приюта «Тотошка» и новая хозяйка изменили его жизнь так, что котик стал неузнаваем.

Котик по кличке Серый приехал в томский приют в мае 2021 года из села Могочино. Бедное измученное животное обнаружили служители женского Могочинского монастыря. Видимо, пушистик сам пришел за помощью.

Под кожей на теле Серого обнаружили пулю. На правом глазике провели операцию: его удалили, веко зашили. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Как рассказала директор приюта «Тотошка» Светлана, у него были явные проблемы со здоровьем: на ушах страшные расчесы, и практически отсутствовало зрение. Из правого глаза торчал хрящик. Серого немедленно повезли в ветклинику.

- В ушках страшный отит, ушной клещ, грибковая инфекция. Увеличены почки, отечный желудок, - вспоминает Светлана. - Посетили офтальмолога. К сожалению, глазкам ничем не могли помочь. Оба глаза травмированы, если левый видит на 20-30%, то правого глаза просто нет, после травмы глазное яблоко отсутствовало.

У кота ещ была проблема с кожей и на ушах страшные расчесы. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам директора приюта, возможно глаз кот потерял, когда в него стреляли из пневматического оружия. Под кожей на теле Серого обнаружили пулю. На правом глазике провели операцию: его удалили, веко зашили. Кот пошел на поправку.

Волонтеры очень переживали, что новому питомцу они вряд ли найдут дом. Серый уже возрастной кот, примерно девять лет, да еще и проблемы с глазами.

- Сейчас здоровые и молодые котики плохо пристраиваются, а тут уже немолодой и со здоровьем проблемы, думали у нас останется на доживании, - говорит Светлана.

Но спустя два месяца жизнь Серого заиграла новыми красками. Алеся увидела его трагичную историю в соцсетях и примчалась за пушистым. Девушка дала ему новую кличку - Пират. Больше никакой улицы, никаких пуль, никакой боли, а только любящая хозяйка, любимая подружка-кошечка, мягкий диванчик и много вкусной еды!

- Изначально я была нацелена на молодую красивую черную кошку, так как всегда хотела такую, но в новостной ленте мне попалось видео, где Серого (Пирата) гладил волонтер, и он так беспомощно искал ее руку своим одним глазиком. Тут подошла другая кошка, и он так наивно прильнул к ней, а кошка в ответ шикнула на него и оцарапала. Так он разочарованно остался сидеть один … Это видео и послужило решающим фактором для меня забрать его и уберечь от всех, - рассказала Алеся.

Пират месяц терпеливо сносил задирки новой подружки, а сейчас они живут мирно и дружно. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В приюте Пират(Серый) жил в клетке, потому что другие кошки обижали его. По словам девушки, к ней он попал с расцарапанными ушками до крови и коростами.

- Я поняла, что он мой! Мне так хотелось подарить ему домашнее тепло, заботу и любовь. Ведь он от людей видел только горе. В него стреляли изверги! А я хотела ему показать, что есть другие люди, которые могут любить, заботиться и быть семьей, - поделилась собеседница.

Алесю не испугал и возраст Пирата(Серого). Зная, что он старенький, она решила, что остаток жизни старичок заслужил прожить достойно.

Вот так беззаботно Пират наслаждается старостью и новой жизнью в любящей семье. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Он - маленький победитель! Только сильный духом смог бы все это пережить. Весь в порезах, коростах был… Шрамы сошли, а он стал пушистый и мягкий. Из-за отсутствия глаза Пират немного неуклюжий, иногда врезается в предметы, а так ему это не мешает жить полноценной жизнью, - добавила Алеся.

Сейчас самое страшное у Пирата позади. После ухода и огромной дозы любви и внимания пушистый превратился в очаровательного хранителя домашнего очага.

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