Почему кошка ходит мимо лотка и как отучить ее драть мебель: отвечает томский зоопсихолог

Если вы хотите скорректировать плохое поведение вашего любимца, то в первую очередь нужно понимать причины. Фото: из открытых источников

Зоопсихология – наука достаточно новая, многие не понимают, зачем она нужна. Тем не менее, сейчас ведется просветительская работа, и люди начинают более ответственно относиться к своим питомцам. Они стараются сделать свое проживание с ними более комфортным, поэтому сейчас зоопсихологи очень востребованы.

Ваша кошка шипит, когда вы хотите ее погладить? Почему усатые предпочитают спать на хозяйских вещах? И как сохранить мебель и обои от когтей четвероногих? Для тех, кто хочет решить эти проблемы, есть как минимум два варианта: пойти за советом на старые добрые форумы или обратиться к зоопсихологу. Что это за специалист и как можно изменить плохие привычки своих питомцев, выяснила «КП-Томск».

– То, что для нас является проблемой, для кошки – не проблема, а реакция на стресс, – начала беседу зоопсихолог Татьяна Ярославцева. – Например, ваша кошка начала делать свои «дела» на диван. Владелец размышляет: наверное, она вредничает. А дело не во вредительстве, а в том, что кошки очень подвержены стрессу, будь то новые запахи в квартире, новые люди или ремонт. Все это вводит кошку в стресс, и она таким образом пытается восстановить свое «душевное равновесие».

С какими проблемами можно обращаться к зоопсихологу?

К зоопсихологу можно обращаться с любыми проблемами, которые связаны с поведением собак и кошек. Все, что вас беспокоит, может быть серьезным признаком какого-либо отклонения, в том числе и физиологического. Поэтому лучше не тянуть. Также к зоопсихологу полезно обратиться для консультации, если вы собираетесь завести первого питомца.

– Чаще всего обращаются с проблемами, связанными с тем, что животное агрессивно себя ведет. Или как приучить ее к лотку. Встречаются и довольно серьезные проблемы, когда владельцы уже прошли всех и к зоопсихологу приходят на грани отчаяния, – продолжает Татьяна.

Как приучить кошку к лотку

Самым распространенным отклонением в поведении домашних кошек являются проблемы с туалетом. И отказ от лотка может проявиться в любом возрасте. Любимец может отказаться от кошачьего туалета по нескольким причинам, главными из которых являются физиологические отклонения, выявить которые можно на осмотре у ветеринара.

По словам зоопсихолога, очень часто причиной нечистоплотности домашних любимцев становятся такие недуги как воспаление почек или мочевого пузыря, сопровождающиеся болями и зудом.

Но если у четвероного не обнаружено проблем, связанных со здоровьем, необходимо выяснить причину отвращения к кошачьему туалету.

– Обычно это использование принадлежностей, по каким-то причинам не понравившихся домашним любимцам. Возможно, усатому вы не угодили с видом наполнителя (древесный многие не любят, а силикагель ранит подушечки лап), а возможно с формой лотка (шириной и глубиной), - рассказала эксперт.

Фото: из открытых источников

Способны ли кошки мстить

– Если говорить про месть, то у кошек ее просто не существует. Бывает стечение обстоятельств, когда владельцу кажется, что животное мстит, – отметила Татьяна.

Если у кошки меняется поведение – она агрессивна или портит имущество, ходит в туалет в неположенных местах, – это всегда последствие стресса.

Как отмечает зоопсихолог, здесь нужно быть чрезмерно аккуратными, потому что, когда мы безмерно очеловечиваем поступки животных, мы можем упускать другие формы проявления их поведения, которые могут нам сигнализировать о том, что питомец нездоров.

Фото: из открытых источников

– Точить когти – это естественная потребность кошек. Они точат когти не только для того, чтобы делать «маникюр», но и для того, чтобы помечать свою территорию и избавляться от распирающей их энергии, – рассказывает Татьяна. – Наверняка вы не раз замечали: когда приходите домой после долгого отсутствия, кошка встречает вас на пороге, трется о вас, а потом сломя голову бежит драть свою когтеточку (или то, что она предпочитает драть). Таким образом кошка избавляется от переполняющей ее энергии, ведь это огромная радость, что хозяин вернулся домой!

В общем, точить когти – нормальное поведение для кошек. Вот только выбирают они для своих упражнений не всегда те объекты, которые одобряет хозяин. Например, диваны, кресла, ковры и даже обои. Как отучить кошку от порчи таких вещей?

– Конечно, лучше всего изначально не допускать подобного. У животного должна быть несколько когтеточек в разных комнатах. Важно приучить кошку к использованию данного аксессуара, регулярно хвалить и поощрять за царапание выделенного предмета, – подметила Татьяна. – Что делать, если кошка уже дерет обои или диван? Здесь важен комплексный подход. Чтобы понять, как отучить кошку, нужно сначала изучить место, которое она сама выбрала как когтеточку. Чем оно ее привлекает, что необычного в его текстуре? Стоит заметить, что у всех кошек абсолютно разные предпочтения. Кто-то с удовольствием дерет плотный толстый ковер, а кому-то по душе мягкая обивка. Задача хозяина – понять, что именно привлекает его животное. И предложить когтеточку подобного плана.

Как отучить кошку драть мебель? По словам зоопсихолога, вероятнее всего, она будет вначале использовать не только новую когтеточку, но и привычное место. Нужно временно перекрыть доступ к облюбованному кошкой месту. Например, поставить там коробку, лист гладкого материала, придвинуть к стене и т. д. Но при этом обязательно должна быть рядом с мебелью удобная и привлекательная когтеточка. Таким образом, важно не только запретить и лишить возможность точить когти в неположенном месте, но и показать, где это делать можно и даже нужно.

Фото: из открытых источников

Почему кошки любят спать на одежде хозяина

На самом деле этой привычке лохматых любимцев есть несколько объяснений. Все мы знаем, что коты привыкли, что их двуногие каждый день куда-то уходят. Первое время ваш кот даже очень радуется этому. Кто-то уходит спать, а кто-то ищет приключения в квартире. Но пройдет время, и животное затоскует. Чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие хозяев, кот уляжется прямиком на их одежду. Она богата любимыми ароматами хозяина, так усатый чувствует себя спокойнее и безопаснее.

– Всем знакома привычка кошек подолгу оборудовать спальное место. Они долго крутятся вокруг своей оси и натаптывают место. Кажется, что проще намять хозяйский свитер, чем диван или помятое временем кресло, – ответила эксперт.

Фото: из открытых источников

Татьяна также отметила, что работает не столько с самими животными, сколько с их хозяевами, так как именно от них зависят условия проживания четвероногих.

Если вы хотите скорректировать плохое поведение вашего любимца, то в первую очередь нужно понимать причины. Возможно, ваш хвостатый «стрессует», а возможно, у него что-то болит. Помните, мы в ответе за тех, кого приручили.