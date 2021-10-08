Анна Касперович: «Кляйн контролировал каждый мой шаг»

Анна Касперович(Подгорная).

Свидетелем еще не была

Ничто не предвещало информационной «бомбы» - ни спокойное течение вчерашнего судебного процесса с рассказами представителей «мирных» профессий – начальника департамента по управлению муниципальной собственностью администрации Томска, начальника управления информатизации мэрии, а также частного оценщика земельных участков, ни список участников следующего судебного заседания.

На пятницу, 8 октября, были запланированы выступления бывшего главы департамента правового обеспечения мэрии А.Костецкого и представителя департамента по управлению госсобственостью областной администрации. И вдруг…

- Мы заслушаем сегодня свидетеля стороны обвинения Анну Подгорную, - просто объявил судья.

Но для начала – небольшая «визитка» свидетеля, данная ею самой в зале суда. Анна Александровна Касперович работает в органах муниципальной власти с 1994 года, сразу после окончания строительного института. С 2000 года была начальником отдела объединенной администрации Кировского и Советского округов. С 2004 года – начальник отдела архитектуры администрации Кировского района. С 2007 года - в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Томска. С 2008 года - председатель комитета, с 2012 по 2014 годы – заместитель начальника департамента. С 2018 года по апрель 2019 года являлась начальником департамента архитектуры и градостроительства, заместителем мэра Томска. В 2018 году в связи с замужеством сменила фамилию на Подгорную. В настоящее время – индивидуальный предприниматель.

Анна Александровна не рассказала суду, чем конкретно она занималась в период с апреля-2019. Однако было бы несправедливо об этом умолчать. В этот период свидетель обвинения сама имела большие проблемы с законом: ее увольнение из мэрии было напрямую связано с предъявлением обвинения и следствием. В результате чего в октябре 2020 года она была осуждена за злоупотребления должностными полномочиями. Пользуясь служебным положением, Касперович-Подгорная провела газопровод к коттеджу своей матери в поселке Радиоцентр на землях особо охраняемой природной территории областного значения. За что и получила условный срок в 1,7 года.

Но теперь Анна Александровна - свидетель. И хочется приписать ей фразу Жоржа Милославского из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Свидетелем я еще не был», но этого я делать не буду. Потому что Анна Александровна на самом деле суду многое рассказала.

Его Величество Генплан

И прежде всего – о своих отношениях с подсудимым, И.Кляйном. Отвечая на вопрос прокурора, не возникало ли у нее с мэром серьезных конфликтов, Анна Александровна призналась, что как таковых конфликтов не было. Но Иван Григорьевич достаточно часто применял к ней меры взыскания, ограничивал в выплате премии в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей.

Отвлекшись от обид на бывшего начальника, над которыми, как видим, не властны годы, она рассказала суду о понятии санитарно-защитной зоны применительно к конкретному участку в микрорайоне Мокрушинский. Тому самому, зону которого просил сменить предприниматель Р.Аминов. В 2016 году Анна Касперович как начальник ДАиГ (департамент архитектуре и градостроительства – ред.) руководила работой комиссии по землепользованию и застройке, и комиссия большинством голосов проголосовала за смену зоны в микрорайоне Мокрушинский на участке Аминова. Причем предварительно, как подчеркнула Анна Александровна, ее департаментом была проведена большая работа – в том числе с проектировщиком.

- Да, территория микрорайона достаточно сложная с точки зрения транспортной доступности, отсутствия социальных объектов, поэтому мы просили на эти моменты обратить особое внимание, - сказала А.Касперович. – После чего департамент подготовил положительное заключение. Мы посчитали возможным удовлетворить данное заявление и направить материалы на публичные слушания по изменению зонирования.

Основным аргументом Анны Касперович был в этом случае, как ни странно… Генплан.

- На сегодня существует схема транспортной инфраструктуры, где предусмотрены развязки. Была спроектирована, например, развязка на 76-м километре, то есть уже шла работа по реализации Генплана. Значит, в принципе транспортный вопрос в Генплане был учтен. Что касается садов и школ, то в материалах они также были предусмотрены. Поэтому как таковой проблемы мы не видели.

Вероятно, Анна Касперович никогда не слышала поговорки: «Обещать – не значит жениться», потому что грандиозные прожекты (такие, например, как тот же трамвай в город Северск), это одно, а сегодняшние транспортные мытарства жителей Мокрушинского, о которых несколько лет уже говорят и жители микрорайона, и депутаты – совсем иное.

- Потом постановление комиссии с положительным решением поступило на подпись мэру, - продолжала свой рассказ Анна Александровна. - Иван Григорьевич вызвал меня к себе в кабинет и сказал: что вы там творите? Депутаты этот вопрос на Думе поднимают! Какое там может быть изменение зонирования? Какая жилая застройка? И тут же мне было сказано о том, что к тому же на улице Мокрушина планируется развитие территории участка ОАО «Томское пиво», и скоро мы получим об этом соответствующее письмо. А еще Иван Григорьевич сказал, что подписывать постановление о смене зоны по заявлению Аминова он не будет и надо готовить ему отказ.

«Это несколько подмывает показания соседа»

Замечательная фраза из фильма «Место встречи изменить нельзя» нельзя лучше характеризует следующую нестыковку. Анна Касперович утверждала на вчерашнем суде, что возглавляемый ею департамент подготовил по итогам комиссии постановление о согласовании смены зон на участке Р.Аминова. Поскольку у правового департамента была другая точка зрения, они вместе с коллегой-юристом пришли к исполняющему обязанности первого заместителя мэра-руководителю аппарата А.Цымбалюку, и якобы Цымбалюк принял решение о смене зоны в Мокрушинском, написав на постановлении «Согласовано».

Но сам Цымбалюк несколько дней назад утверждал на суде как раз обратное. Он говорил о том, что он, принимая во внимание транспортные проблемы Мокрушинского микрорайона и отсутствия там социальных объектов, он довел до мэра свою точку зрения, что строить там нельзя, и мэр по итогам уже принял свое решение. И в смене зоны заявителю отказал. Но…пусть будет женщине виднее.

Анна Александровна, пользуясь случаем, пожаловалась суду на то, что «находилась от мэра Кляйна в служебной зависимости и часто выполняла его поручения, касающиеся деятельности ОАО «Томское пиво».

- Например, мне было поручено организовать работу по подготовке разрешительной документации на организацию газопровода на площадке «Томского пива» в микрорайоне Мокрушинский, - вспомнила Касперович. – Иван Григорьевич строго спрашивал с меня по срокам, мне делались замечания, что мы медленно работаем, саботируем…

Участок для дочери мэра

История с предварительным согласованием земельного участка на ул.Пастера, 44/2 для дочери градоначальника Светланы Кляйн, по словам А.Касперович, начиналась как борьба мэра с самовольным захватом участков на улице Пастера. Действительно, такие случаи имелись, и наводить порядок надо было. А по ходу Касперович получила от мэра очередное задание: подготовить заявление о предварительном согласовании земельного

участка на Пастера, 44/2 от имени С.И.Кляйн. Это задание Касперович «автоматом» спустила на подчиненную – Л.Климову. Но Анна Александровна не говорила Любови Викторовне, что нужно писать заявление от имени заявителя! Она сказала: «Организуйте». Кто ж знал, что заявителя даже не пригласят для составления заявления?

Зато все это время, пока шли процедуры по подготовке постановления комиссией, Иван Григорьевич, по словам А.Касперович, буквально контролировал каждый ее шаг по предварительному согласованию участка для дочери: «Он отслеживал весь процесс».

К сожалению, пока, кроме слов и собственных ощущений, Анна Александровна ничего не предъявила суду. Но, возможно, все впереди.

Допрос А.Касперович-Подгорной в Советском районном суде будет продолжен в следующий четверг.

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