Томскому милиционеру Андрею Садовому, погибшему от рук вооруженного рецидивиста в 90-е, установили мемориальную доску

В Томске открыта мемориальная доска герою — Андрею Садовому, сотруднику СОБР, погибшему при исполнении служебного долга. Фото: Ксения Высотина

В пятницу, 8 октября, в Томске состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски старшему сержанту милиции Андрею Садовому, погибшему 28 лет назад во время операции по спасению жильцов дома от вооруженного рецидивиста на ул. Карла Макса. Корреспондент «КП-Томск» подготовил фоторепортаж с мероприятия.

Фото: Ксения Высотина

Почтить память погибшего пришли более ста человек. Собрались родные и близкие Андрея Садового, ветераны службы, сотрудники и военнослужащие Росгвардии, а также представители областной и городской власти.

Фото: Ксения Высотина

Мемориальную доску герою-милиционеру установили на стене родной школы № 30, где учился Андрей Садовой. Мемориал открывали мама Людмила Николаевна и сын Евгений Садовые.

Фото: Ксения Высотина

- Изо дня в день, рискуя собственной жизнью ради спасения жизней других людей, сотрудники СОБР Росгвардии проявляют отвагу, мужество, самоотверженность и патриотизм. Это сложная работа, которая требует дисциплины, выносливости, физических и моральных сил. От лица томичей и от себя лично выражаю искреннюю признательность бойцам томского СОБРа за их нелегкий труд. Пусть каждый из вас всегда возвратится с задания, пусть дома дождутся вас родные и близкие люди. Мира вам, гармонии и добра! - обратился к присутствующим и.о. мэра Михаил Ратнер.

Фото: Ксения Высотина

Участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске под сопровождение военного оркестра, и почтили память старшего сержанта милиции Андрея Садового минутой молчания.

Фото: Ксения Высотина

За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, старший сержант милиции Садовой Андрей Анатольевич был посмертно награжден орденом «За личное мужество».

Напомним, что мемориал Андрею Садовому попросили установить мама погибшего и руководство Управления Росгвардии по Томской области. Департамент по архитектуре и градостроительству поддержал обращение, депутаты гордумы тоже согласились с инициативой.

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