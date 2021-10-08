«Он всегда чувствовал, что не умрет своей смертью»: мама погибшего в Томске сержанта Андрея Садового рассказала о сыне

В мае 1993 года Андрей Садовой перевелся в отдел по борьбе с организованной преступностью, где неоднократно участвовал в различных операциях. Но 10 октября для Андрея раздался этот роковой выстрел. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ровно 28 лет назад в Томске произошла трагедия. Неизвестный мужчина, вооружившись обрезом, проник в жилой дом на ул. Карла Маркса и угрожал жильцам расправой. В попытке его обезвредить погиб 26-летний старший сержант милиции Андрей Садовой. Накануне годовщины со дня гибели «КП-Томск» встретилась с его мамой, которая рассказала нам о сыне-герое и его мечте защищать слабых.

«Я буду милиционером!»

Рано утром я проснулась и почувствовала волнение. Все-таки важное интервью будет. Как говорить с пожилой женщиной о погибшем сыне? 28 лет прошло, но для любящей мамы это неважно, боль утраты со временем притупляется, но никуда не уходит…

Мы приехали в один из спальных районов Томска. Дверь открывает женщина за 70 – Людмила Николаевна Садовая. Небольшая и уютная квартира, на стенах и стеллажах много фотографий родных. Среди них и снимки сына Андрея – молодого красивого парня.

Несмотря на все свои творческие способности, Андрей с детства хотел работать в милиции. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Андрей и его младшие братья родились в Томске. Здесь же он и учился школах № 48 и 30. Потом вместе с семьей перебрался на Украину, где отслужил в армии. В 20 лет Андрей вернулся в родной Томск. На службу в милицию пришел по направлению коллектива приемного отделения горбольницы № 3. Сначала около двух лет он служил инспектором ГАИ. А в мае 1993 года перешел в отдел по борьбе с организованной преступностью, где неоднократно участвовал в различных операциях, в том числе по задержанию опасных вооруженных преступников. Но 10 октября для Андрея раздался этот роковой выстрел.

– Я сама томичка, и дети мои все родились здесь. А папа у нас украинец, он всегда здесь болел. Ну, мы и поехали на его родину –Украину, там тепло и фрукты. А Андрюшке там не прижилось, и главное – он молчал. Добрый, отзывчивый, любящий… Всем помогал! Помню, как-то пришла в его школу на собрание, а учительница строжится, говорит: «Я его в угол специально посадила. Он ведь сам шесть задач решил, да еще и всему классу помог! – вспоминает Людмила Николаевна.

В школе Андрей всегда отличался, говорит его мама, занимался спортом, любил рисовать, хорошо учился, да и учеба ему всегда легко давалась.

Людмила Николаевна особенно любит перелистывать армейский альбом Андрея, который он сделал сам. Изделие обтянуто бархатом и шинельным сукном, и даже украшено ковкой. Фото: Фото автора.

Несмотря на все свои творческие способности, парень с детства хотел работать в милиции. Когда к семье Садовых в гости заходил мамин брат, четырехлетний Андрюша с горящими глазами примерял фуражку дяди со словами «Я буду милиционером!».

– Помню, приехала в Томск, а Андрей уже начал работать в ГАИ. Всегда подтянутый, шевелюра уложена, форма проглажена и чиста. Аккуратный был, и очень нравилась ему работа, – продолжает Людмила Садовая. – Говорил, что ему предлагали другую работу за большие деньги и коттедж, а он им сказал: «Я не продаюсь, я люблю свою работу!»

Когда в Томске был организован СОБР, Андрей Садовой, не раздумывая, выдвинул свою кандидатуру в отряд. С хорошей характеристикой и подготовкой его взяли сразу.

– А я спрашиваю: зачем? Он мне тогда так и ответил: «Я не пойду, другой не пойдет, ну, кто-то же должен идти. Ты пойми, туда не берут кого попало! – вспоминает мать.

Андрей часто писал маме, но всегда старался уберечь ее от переживаний, хотя сердце матери не обманешь. Людмила Николаевна до сих пор жалеет, что все его письма порвала… Тогда верила в примету, что нельзя их хранить – это к смерти адресанта. Но не знала, что это будет все, что останется у нее от сына…

Роковое воскресенье 1993 года

Поздно вечером в воскресенье, 10 октября 1993 года, в дежурную часть Ленинского РОВД поступило сообщение о том, что в жилом доме по ул. Карла Маркса, 36, вооруженный мужчина пытался изнасиловать хозяйку одной из квартир. Ей чудом удалось вырваться и убежать. Но в доме остались дети.

Прибывший к месту происшествия наряд СОБР, в составе которого был старший сержант Андрей Садовой, блокировал дом и сумел освободить детей. Но преступник укрылся на чердаке дома и оттуда угрожал всем обрезом. Добровольно сдаваться он и не собирался. Пока оперативники отвлекали неизвестного переговорами, Садовой забрался на крышу, чтобы проникнуть на чердак и обезвредить преступника. Первым прозвучавшим оттуда выстрелом Андрей был смертельно ранен…

Обезвредить стрелка удалось лишь к двум часам ночи. При задержании он тоже был застрелен. Тогда и выяснилось, что вооруженный нападавший был уже четырежды судимый и находившийся в розыске преступник. К счастью, из жильцов дома в ту ночь никто не пострадал. Андрею тогда только исполнилось 26 лет, а дома его ждали жена Инна и 8-месячный сын Женя.

Андрею тогда только исполнилось 26 лет, а дома его ждали жена Инна и 8-месячный сын Женя. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Тогда телеграмму получил отец. Он дополз до 8-го этажа. Я вышла, смотрю и не понимаю, что случилось. Он будто лишился дара речи! Начал показывать на карман, достаю оттуда бумагу: «Людмила Николаевна, Анатолий Николаевич, ваш сын погиб». И все поплыло… Помню, как добрались со старшим сыном в Томск. Я увидела Андрюшу, вцепилась ему в ноги… и больше ничего не помню, – рассказывает Людмила Николаевна.

Но та поездка оказалась еще трагичнее, чем она могла представить. Вернувшись домой в Украину, через месяц она похоронила и мужа. Анатолий Садовой очень тяжело перенес смерть сына…

Как вспоминает наша собеседница, Андрей был сильным и целеустремленным. На него смотришь и понимаешь – мужчина, хозяин семьи, отец. Несмотря на всю свою жизнерадостность, он не раз признавался маме, что чувствует: мол, не своей смертью умрет.

Людмила Садовая хранит все награды и рисунки сына, которыми она очень гордится. «Вот таким был мой Андрюшка, мой Андрей», – дрожащими руками мама перелистывает альбом с черно-белыми фотографиями, на которых улыбается озорной светловолосый мальчишка, мечтавший быть милиционером.