Областные власти объявили о "плюшках" для томичей, привитых от коронавируса

Администрация Томской области объявила о возможности для населения получить скидки в магазинах, аптеках, театрах и даже в одном музее в обмен на предъявление сертификата о вакцинации. Фото: Ксения Высотина

В Томской области по данным на 29 сентября 2021 года завершили иммунизацию от коронавируса 281 152 человека. Именно такое количество жителей нашего региона отныне может рассчитывать на приятные бонусы для вакцинированных.

Администрация Томской области во вторник, 28 сентября, объявила о возможности для населения получить скидки в магазинах, аптеках, театрах и даже в одном музее в обмен на предъявление сертификата о вакцинации.

По данным областного департамента здравоохранения, основная часть вакцинированных в Томске и области – 135 144 человек – это люди в возрасте от 36 до 59 лет. То есть вполне энергичные, платежеспособные и эстетически развитые. Поэтому посещение магазинов и учреждений культуры для этой группы населения вполне актуально.

Итак, при предъявлении сертификата и документа, удостоверяющего личность, можно приобрести билеты на спектакли в Театр юного зрителя и Томский театр драмы с 10-процентной скидкой. Аналогичной скидкой могут воспользоваться посетители Томского областного художественного музея при посещении постоянной экспозиции.

-Томские предприниматели поддержали земляков, которые позаботились о своем здоровье и поставили прививки от коронавирусной инфекции, - заявила замгубернатора Томской области по социальной политике Алена Левко.. Фото: Иван МАКЕЕВ

Приобрести товары и лекарственные препараты с 5-процентной скидкой можно в магазинах сетей «Ронокс», «Милослава» и сети аптек «Сибирская аптека». Скидку до 5% на весь ассортимент предоставляет «Губернская аптека».

Возможно, предлагаемый ассортимент расширится. Как заявила по этому поводу замгубернатора Томской области по социальной политике Алена Левко, томские предприниматели поддержали земляков, которые позаботились о своем здоровье и поставили прививки от коронавирусной инфекции.

– Уверена, что это только начало, и в ближайшее время бизнес активней начнет подключаться к социальной акции, предлагая скидки и льготы на свои услуги и товары, – подчеркнула вице-губернатор.

Справедливости ради отметим, что Томск – далеко не первый город России, где факт вакцинации от коронавируса можно обменять на небольшое, но приятное вознаграждение.

Правительство России еще в августе утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Если рассматривать примеры конкретных городов, в Казани, например, все вакцинированные от коронавируса граждане могут получить скидку в размере 10% на представления местного цирка.

В Москве привившиеся пенсионеры получают подарочный набор для поддержания здорового образа жизни: витамины, тонометр и пульсоксиметр.

В Магаданской области гражданам категории 60+ за прививку дарят тысячу рублей, жителям Чукотки – две тысячи.

Прививка в первую очередь помогает предотвратить тяжелое течение болезни. Так что дело, разумеется, не в скидках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП-Томск» поинтересовалась, как государство и бизнес мотивируют население пройти вакцинацию в остальном мире. Выяснилось следующее.

В Румынии пункт вакцинации развернули в легендарном замке графа Дракулы. Посетители замка Бран теперь могут бесплатно привиться вакциной Pfizer/BioNTech.

В Китае преобладает «метод пряника». В зависимости от города вакцинированным выдают упаковки салфеток, яйца, муку, мясо и другие товары.

В Индии за прививку от COVID-19 дарят не только продукты, но и блендеры, скидки на ремонт автомобиля и почему-то пирсинги для носа.

В США подключился частный бизнес: одна кондитерская, к примеру, пообещала всем привитым бесплатные пончики на протяжении года.

Во Франции, где довольно сильны антипрививочные настроения, власти решили проводить вакцинацию в интересных и необычных местах, привлекающих людей. Так, прививку можно сделать в парижском Диснейленде или, например, на базе немецких подводных лодок периода Второй мировой войны в городе Лорьян.

Власти Индонезии решили воспользоваться «методом кнута». Там за отказ пойти на вакцинацию грозит штраф или лишение социального пособия.

Для тех томичей, кто все еще сомневается, вакцинироваться или нет, напомним: прививка в первую очередь помогает предотвратить тяжелое течение болезни. Так что дело, разумеется, не в скидках. Думайте, взвешивайте факты, изучайте историю вопроса и сами принимайте решение. Никто не сделает это за вас.