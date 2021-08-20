Томичи, поставившие прививку от COVID-19, смогут выиграть во всероссийской лотерее 100 тыс. рублей

В России будет запущена программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Фото: Ксения Высотина

Всероссийская лотерея среди вакцинированных будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Участвовать в ней смогут все, кто сделал прививку к моменту проведения розыгрыша - хоть прямо накануне, хоть в прошлом году. Для участия не нужно покупать лотерейный билет либо куда-то записываться. Об этом сообщил облздрав в своем telegram-канале.

«Правила розыгрыша и выплаты денежных призов утверждены постановлением правительства России. Всего будет разыграна тысяча денежных призов по 100 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что выплаты призов будут осуществляться в течение полугода с даты проведения розыгрыша на карты платежной системы МИР. Результаты опубликуют на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Информация о призе будет доступна и в личном кабинете гражданина на портале Госуслуг. Кроме того, победителю будет направлено и push-уведомление.