Дневник врача скорой помощи: одинокие старушки с ложными вызовами, смерть пациентов и слезы после смены

Анжелика работает на "скорой" уже год, за это время девушка уже успела испытать на себе все "прелести" работы в медицине.

Меня зовут Анжелика Акентьева, мне 22 года. Я работаю на станции скорой помощи в Томске уже год.

О работе на «скорой» можно сказать многое. Если кратко – оказание неотложной помощи. Для кого-то это просто таблетка или укол, но в большей степени мы оказываем психологическую помощь.

Все началось не с конкретного желания связать свою жизнь со «скорой», я просто хотела помогать людям. В детстве, когда мне было 5 лет, я упала и получила травму колена. Родители отвезли меня в больницу, где нужно было сшивать рану. Помню, что страха не было, только интерес. Мне сделали обезболивание и поставили ширму, что бы я не видела всего процесса. Доктор был очень добрый, и я уговорила его показать, что он делает. Я смотрела на руки врача и удивлялась, как же он ловко шьет.

Когда все закончилось, я поняла, что тоже очень хочу помогать людям. После школы поступила на медицинский факультет. На 3-м курсе у меня умерла мама. До этого момента я была не уверена, что смогу работать в «скорой» и выдерживать такой режим. Но уже на 4-м курсе четко осознала, что если я не смогла помочь своему самому дорогому человеку, то просто обязана помогать тем, кто сейчас нуждается в помощи.

Может случиться все, что угодно

Скорая помощь – это отдельный мир, в котором за смену может случиться всякое. Работа у врача «скорой» в режиме «сутки-двое». В 8 часов утра я прихожу на станцию и переодеваюсь. Мы работаем вместе с сестрой-близняшкой, поэтому любимая фраза старшего врача перед началом нашей смены: «Только не доводите бабок до инфаркта!»

За сутки ты можешь оказать помощь где угодно, будь это сауна, фитнес-клуб, гостиница, просто посреди улицы и даже во время игры в хоккей. Диспетчеры передают вызов по рации, и чтобы добраться до пациента, официально дается 20 минут – это максимум. Столько же – на оказание помощи и осмотр. Есть и более экстренные вызовы, такие как пожар, угроза теракта или человек без сознания. На них у нас есть 10 минут, чтобы добраться.

Ночи всегда проходят тяжело. Хочется спать и ни о чем не думать, но когда на тебя смотрят глазами полными боли и просят помощи, ты забываешь о себе и своих потребностях. А самое любимое время – это утро после смены.

Сдаешь последние карты, идешь на кухню, где сидят твои коллеги и обсуждают рабочие случаи. Можно спокойно выпить чай и отдохнуть. Всегда очень хочется домой и спать, но, выходя со станции, понимаешь, что отработала бы еще смену.

Есть на работе и свои приметы. Например, не желать хорошей смены или спокойной ночи. Мы желаем «работать, как хочешь». Как только скажут «спокойной ночи», то все – спать не будем от количества вызовов. Смена зависит от того, как начался день. Если утро было тихое, то и сутки будут спокойные. За смену в среднем лечишь около 20 пациентов. Бывает, приезжаешь на вызов, и помощь нужна не одному, а нескольким пациентам. Одной помочь всем сразу не просто, поэтому стараешься на глаз определить, кому помогать первому. А еще если в первый вызов пациент «носилочный», значит, всю смену будешь таскать.

Что мы получаем за это? Это не огромная зарплата, не благодарность и похвала, а адреналин от того, что смог спасти чью-то жизнь. Мы не спим сутки, пропускаем обед и ужин, работаем по одному, но оно того стоит.

Есть у меня любимая история

Приезжаю на вызов и меня встречает бабушка с жалобами на высокое давление. Измеряешь, даешь таблетку и ждешь, пока оно снизится. Пока заполняла карту вызова, замечаю такие же таблетки, что и у нас в аптечке. Спрашиваю у бабушки: «Вот, таблеточки у вас такие же лежат, что и я дала. Сами почему не выпили?»

После этого вопроса у нее наворачиваются на глазах слезы, и она рассказывает свою историю: «С мужем мы прожили 62 года, и когда его не стало, я осталась одна. У меня есть дети и внуки, но кому я старая нужна. Помирать мне пора уже!»

И ты слушаешь ее и понимаешь, что эта пожилая женщина вызывает «скорую» не потому, что ей плохо, – это одиночество...

На прощание она дает мне пару конфеток и желает хорошей смены. Мы еще не раз с ней встретимся, и каждый раз у нее будет высокое давление и конфеты на дорожку.

С началом пандемии жизнь перевернулась на 360°

Сначала люди не понимали и не верили, что коронавирус существует. Осознание наступило, когда начали вести сводку летальных исходов. Тогда у народа появилась паника. Вызовов стало больше, многие боялись даже температуры 37°С. Когда пошла вторая волна большая часть людей уже адаптировалась, и паника сошла на нет.

Но начались новые трудности. Сотрудники «скорой» начали болеть один за другим, начались вызовы с задержкой в несколько дней.

Нас и так очень мало для целого города, а когда половина «скоропомощников» находится на больничном и на вызов выезжают 15-20 бригад, задержки увеличиваются вдвое.

Не всем ты сможешь помочь…

В первые смены работы на «скорой» была моральная перегрузка. Потом приходит осознание, что не всем ты сможешь помочь.

Я первый раз работала одна, и мне дают вызов «боли в груди». Вроде бы обычный вызов, и женщина молодая – около 30 лет. Приезжаю и начинаю осматривать пациентку. Сразу становится не по себе, внутри ощущение: что-то будет. Ставлю катетер, подключаю систему. На ЭКГ– ничего! Пациентка находится без сознания. Опрашиваю ее мужа и выясняется, что она недавно родила с большой потерей крови. Мы в срочном порядке транспортируем ее в машину и везем в ОКБ. На момент приезда у нее случается остановка сердца. Не думая, приступаю к непрямому массажу сердца и ИВЛ. Водитель вызывает реанимацию на помощь. Пациентка слабо дышит, но реанимационные мероприятия были успешны…

С утра я узнаю, что пациентки не стало. Существует такое понятие как постреанимационная болезнь, после которой не все к сожалению, выживают.

Иногда плачешь и не хочешь выходить на следующую смену, но потом понимаешь, что это именно то место, где ты нужен. Бывают смены, когда пациенты все тяжелые, но не все дни у нас черные. Белая полоса тоже встречается в работе. Мне часто говорят, что я многое пропускаю через себя. Но если не делать этого, то как работать и помогать людям? Нужно уметь сопереживать и поддерживать их, находить нужные слова. «Скорая» – это не просто грамотно поставленный диагноз и оказание неотложной помощи, это люди, которые живут своей работой.