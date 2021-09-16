Вакцинируйтесь на здоровье – томские медики о прививках от гриппа и коронавируса

На сегодняшний день от коронавируса в нашем регионе привилось свыше 292 тыс. человек, от гриппа - более 7 тыс. жителей. Об этом сообщает облздрав. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осень – традиционное время распространения различных инфекций. Грипп – самая, пожалуй, часто диагностируемая из них. Нельзя сбрасывать со счетов и продолжающуюся пандемию коронавируса: микст-инфекция протекает гораздо тяжелее обычного гриппа у людей любого возраста. Одна из составляющих борьбы с заболеваниями – вакцинация. Но многие томичи не понимают, для чего, пройдя вакцинацию от гриппа, ставить прививку от COVID-19? Или зачем человеку, переболевшему и привитому от коронавируса, вводить препарат от гриппа? А главное, можно ли сочетать обе прививки? Профессионалы по этому поводу говорят следующее.

Грипп и коронавирус – не одно и то же

Для тех, кто все еще сомневается в том, что грипп и коронавирус – разные болезни, Роспотребнадзор назвал их различия. Да, обе инфекции передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Но при гриппе редко пропадает обоняние, а утраты вкуса не бывает вообще. Коронавирус дает насморк, боль в горле, а у больных гриппом такие симптомы встречаются реже. Вирус гриппа передается стремительно, инкубационный период в среднем составляет от нескольких часов до 1-2 дней. Больной гриппом для окружающих заразен в основном в первые 3-5 дней заболевания.

При коронавирусе инкубационный период более продолжительный — он составляет в среднем 4-6 дней, может быть короче или длиннее. Больной может распространять вирус уже за 1-4 дня до появления симптомов. При этом при коронавирусе доля тяжелых и критических случаев тоже выше.

Надежный способ обезопасить себя – привиться, заявляют томские медики. Сделать это важно, в том числе потому, что снизилась иммунная прослойка людей, имеющих защиту от гриппа, а переболевшие COVID-19 – новая группа риска для болезни.

Встанем на свою защиту от четвертой волны COVID-19

По информации, озвученной Риммой Волошиной, начальником отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области, на сегодняшний день от коронавируса в регионе привилось свыше 292 тыс. человек. Вакцинация будет проходить до 1 ноября. Прививки могут ставить жители старше 18 лет, у которых нет для этого противопоказаний.

Меры предосторожности от заражения - прививки, маски, дистанция, частое мытье рук. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

– Вакцинация от коронавируса включена в национальный календарь прививок, планируется, что она станет ежегодной – так же, как от гриппа. Эпидемическая ситуация в регионе неблагоприятная, сроки повторной вакцинации сокращены до полугода: практика показывает, что защитный титр антител от коронавирусной инфекции сохраняется 6-9 месяцев. Через этот промежуток необходимо стимулировать иммунитет, – отметила она. – Важно помнить, что, чем больше первично вакцинированных, тем надежнее защитный барьер. Это необходимо, чтобы защититься самим и избежать четвертой, а возможно, и пятой волны опасной инфекции.

Облздрав свидетельствует, что в Томской области и в областном центре все медорганизации располагают запасами вакцины «Спутник V» и «Cпутник light». Прививочная кампания проводится на достойном уровне. Хорошо вакцинируются районы области, к примеру, Александровский, Асиновский, Верхнекетский, Колпашевский, Тегульдетский, Шегарский. Население области закрывает половину численности привитых – 50% из них живут в районах.

– В течение 2 недель после прививки нужно стараться избегать мест скопления людей, чтобы не инфицироваться, – пояснила Римма Александровна. – Обязательно носить медицинские маски, чаще мыть и обрабатывать руки. С помощью комплекса данных мер нам удастся разорвать цепочку распространения COVID-19 в регионе. Важно помнить, что сейчас, в сезон, хорошо ввести препарат от гриппа. Это позволит избежать сочетания двух инфекций и тяжелого состояния заразившихся обеими одновременно. Прививки разные, каждая формирует специфические антитела от соответствующей инфекции. Поэтому одна другую не может заменить.

Месяц на моральную подготовку в запасе есть

Представитель облздрава подчеркнула: не надо бежать в поликлиники и в срочном порядке вакцинироваться от гриппа и COVID-19 одновременно. Необходимо соблюсти установленный промежуток между противогриппозной и антиковидной прививками. Он составляет 30 дней.

– Есть тонкость, которую нужно учитывать. Если подошло время поставить второй компонент прививки от коронавируса, не пропускайте ее: от гриппа можно будет вакцинироваться через месяц. От сезонного гриппа ставится одна прививка. Вакцинация проходит в поликлиниках, в мобильных комплексах, крупных торговых центрах, в Пушкинской библиотеке. Препарат лучше вводить с сентября по ноябрь, до начала роста заболеваемости, – сказала начальник отдела медпрофилактики. – Прививаются от гриппа трехвалентной вакциной (в ее составе присутствуют два штамма гриппа А и один типа Б) «Совигрипп» и четырехвалентной «Ультрикс Квадри» (она включает по два штамма А и Б).

На прививки от коронавируса и гриппа томичей ждут в мобильных комплексах, поликлиниках, крупных торговых центрах. Фото: Ксения Высотина

Несмотря на то, что подъема заболеваемости гриппом в Томской области пока нет, врачи предостерегают: сочетанная, или микст-инфекция, когда человек заболевает одновременно и ковидом, и гриппом, делает очень неблагоприятным прогноз даже для молодежи. Такое теоретически возможно, хотя на данный момент подобные страшные диагнозы в регионе отсутствуют. Но в любом случае заражения ждать не нужно.

В каких случаях прививаться от гриппа нельзя? Это периоды обострения хронических заболеваний, перенесенные острые инфекционные заболевания (после выздоровления должно пройти не менее 2 недель), назначение «тяжелых» препаратов – таких как цитостатики, гормональные, противоопухолевые лекарства.

Добавим, что на 16 сентября в Томской области более 7 тыс. человек уже вакцинировались от гриппа. В их числе 211 детей. Люди из группы риска – медработники, педагоги, жители старше 60 лет – должны позаботиться о своем здоровье в первую очередь и не забыть вакцинироваться от вирусной инфекции, которая опасна своими последствиями.