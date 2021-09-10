Томские медики приступают к исследованию влияния COVID-19 на сознание человека

Медики утверждают, что в зависимости от тяжести заболевания вирус действует на бывших пациентов по-разному. Фото: Олег ЗОЛОТО

Медики из Томска приступают к большому исследованию по влиянию новой коронавирусной инфекции на умственную деятельность человека, переболевшего этим заболеванием. Об этом на днях заявил известный в стране ученый, академик РАН, заведующий кафедрой Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Николай Бохан.

Академик Николай Бохан подчеркивает: COVID-19 дает ряд неврологических, психиатрических и когнитивных осложнений. Фото: с сайта tnimc.ru.

Его профиль – психическое здоровье, на это, в первую очередь, направлено заявленное исследование. При этом многие ученые мира говорят о поражении когнитивных способностей у людей, переболевших COVID-19. Заметим, что результаты работы томичей были представлены на заседании научного совета РАН «Науки о жизни», посвященного связи COVID-19 с психическим здоровьем.

Николай Бохан подчеркивает, что коронавирус дает ряд неврологических, психиатрических и когнитивных осложнений, включая нарушение памяти. Однако за полтора года пандемии стало известно, что заболевание поражает самые разные системы и органы человеческого организма. Специалисты выделяют несколько возможных причин когнитивных изменений. Во-первых, вирус может поражать нервные ткани. Во-вторых, ухудшение памяти может быть связано с повреждением мозга из-за кислородного голодания. В-третьих, это может быть ответ иммунной системы на вирус – цитокиновый шторм.

Ученые отмечают, что до 40 процентов переболевших COVID-19 имеют дефекты контроля внимания, трудности в планировании, поведенческом контроле и ориентации в пространстве. Такие изменения могут держаться несколько лет.

Что-то с памятью моей стало…

Один из ведущих экспертов в этой области – профессор кафедры нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики Уральского медицинского университета Марина Нестерова. По данным различных исследований, вирус поражает центральную нервную систему от 30 до 80 процентов заболевших коронавирусом. Об этом медик, в частности, рассказала в беседе с журналистами «Российской газеты».

Не так давно в научном медицинском журнале The Lancet появилась статья о том, что COVID-19 повлиял на уровень IQ перенесших коронавирус. Для исследования взяли выборку тех, кому замеряли уровень интеллекта до болезни и после. У переболевших он снизился в среднем на семь пунктов. Причем, в зависимости от тяжести заболевания вирус действует на бывших пациентов по-разному.

Директор Центра реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой отмечает, что в основе поражения, которое получает организм после контакта с вирусом, лежит образование тромбов. Они могут образовываться и в области головного мозга. Поэтому основное лечение коронавирусной инфекции – это кроворазжижающие препараты, которые назначаются всем. У части пациентов отмечается нарушение центральной нервной системы по типу энцефалопатии, то есть нарушения высшей функции головного мозга. Проявляться это может по-разному: как нарушение краткосрочной памяти, нарушение настроения, нарушение синтеза, когда человек не может вспомнить название предмета, имя знакомого.

Как восстановиться после COVID-19

Практически все постковидные последствия восстановимы, если этим заниматься. Как рассказал Константин Терновой, в человеческом организме есть такой прекрасный процесс, как саногенез (когда он сам себя восстанавливает). Конечно, организм останавливает только те поражения, которые обратимы.

Специалисты для реабилитации советуют выполнять упражнения дыхательной гимнастики, принимать определенные препараты, которые блокируют образование рубцов в легких, не пренебрегать физической нагрузкой, скажем, занятиями в бассейне. Ткани мозга способны к регенерации, в них восстанавливаются связи, прописываются новые. Заметим, что у людей, не имевших ранее нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Паркинсона или Альцгеймера, полное восстановление происходит в среднем за полгода.

Отслеживать ситуацию с реабилитацией, направлять лечение и восстановление функций должны профильные врачи. В этом помогает, в частности, медицинская реабилитация переболевших COVID-19, развернутая в России.

Активно разворачивается этот процесс и в Томской области. На начало сентября 2021 года бесплатную реабилитацию после COVID-19 прошли уже более двух тысяч жителей региона. Она проходит в санаториях «Космонавт» и «Ключи», а также в Томском НИИ курортологии и физиотерапии СФНКЦ ФМБА России. Напомним, что для жителей региона лечение проводится по полису ОМС.