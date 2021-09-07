Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье7 сентября 2021 9:35

В Томсой области уже более 2 тыс местных жителей прошли бесплатную реабилитацию после COVID-19

Томичей принимают в санаториях «Космонавт» и «Ключи»
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уже пролечились 1892 жителя Томской области, еще 432 человека стали участниками действующей в регионе телемедицинской реабилитации.

Уже пролечились 1892 жителя Томской области, еще 432 человека стали участниками действующей в регионе телемедицинской реабилитации.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 2 тысяч томичей прошли бесплатную реабилитацию после COVID-19, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Реабилитация после новой коронавирусной инфекции проходит в санаториях «Космонавт» и «Ключи», а также в Томском НИИ курортологии и физиотерапии Сибирского федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России. Для жителей региона лечение проводится по полису ОМС», - говорится в сообщении.

Екатерина Бабухадия, начальник отдела организации оказания медицинской помощи департамента здравоохранения Томской области, рассказала, что уже пролечились 1892 жителя Томской области, еще 432 человека стали участниками действующей в регионе телемедицинской реабилитации.

- Форма проведения реабилитационных мероприятий зависит от состояния пациента и тяжести перенесенного заболевания, - отметила Бабухадия.

Также в администрации уточнили, что такую реабилитацию входят физиотерапевтические процедуры, массажи и лечебная физкультура.

Добавим, что пройти реабилитацию могут люди переболевшие новой коронавирусной инфекцией у кого осталась отдышка, кашель и плохая переносимость физических нагрузок.