Дело томского мэра: К Мокрушинской развязке – с федеральным и областным рублем

В пятницу, 27-го числа, серьезные выступления в суде свидетелей по делу Кляйна были разбавлены ребячьими стихами и песнями. Фото: Валерий Доронин.

Конец августа – хорошее время. В самый неожиданный момент может случиться нечто, вызывающее улыбку и умягчение сердец. Вот и в пятницу, 27-го числа, серьезные выступления в суде свидетелей по делу Кляйна были разбавлены ребячьими стихами и песнями: ученики 51-й школы готовились к своей праздничной линейке. А вначале даже судья начал прислушиваться к крикам за окном с некоторой опаской… Но все обошлось.

Помимо представителей администрации города, районных администраций выступили и депутаты Думы г.Томска. Михаил Корнев, заместитель директора АО «Томские мельницы», бывший депутатом в 2016 году, помнит, как на комиссии по землепользованию и застройке рассматривался вопрос о смене зон на участке предпринимателя Р.Аминова. Представитель застройщика представлял проект – и, надо сказать, что проект депутату Корневу понравился, о чем он и сказал суду.

Михаил Корнев.

- Но я выступил против смены зоны, несмотря на все плюсы проекта. Он был хорош на перспективу, но никак не в настоящее время, поскольку в микрорайоне Мокрушинский нет нормальной транспортной инфраструктуры, - сказал суду Михаил Юрьевич. - Строить достаточно большой микрорайон при имеющемся транспортном коллапсе было нереально.

Кто-то из представителей застройщика на том заседании якобы даже обронил что-то про велосипеды: мол, надо жителей Мокрушинского на велосипеды пересадить – и все наладится. А еще Корнева задела за живое фраза, брошенная кем-то из специалистов, презентовавших новый проект: «Давайте мы начнем строить, а город под это дело ресурсы подкинет».

- И я резко высказался против. Сказал: а за чей счет банкет? И не только я принял такое решение, но и другие депутаты – Виктор Носов, Андрей Петров. Не случайно мэр потом отказал застройщику в смене зоны. Мы-то рассматривали вопрос частный, а мэр видит проблему в комплексе. Это нормально.

На суде свидетель Корнев вместе с подсудимым Кляйном вспомнили «флаг» микрорайона Мокрушинский – депутата Ларису Сорокову, которая регулярно поднимала вопрос транспортной доступности своего микрорайона. Но ни тогда, в 2016 году, ни сегодня решить эту проблему город так и не смог.

Экс-председатель Думы г.Томска, нынешний депутат Сергей Панов, который также выступил в суде, подтвердил: одними городскими деньгами эту проблему не осилить.

Сергей Панов.

- У нас с 2010 года было три проблемных переезда - Смирновский, Степановский, Мокрушинский, - рассказал Сергей Юрьевич. - По Смирновскому переезду нашли решение – расширили дорогу до 4 полос. И проблема «уехала», можно сказать. Осталось 2 проблемные точки – Степановский и Мокрушинский переезды. Мы их всегда рассматривали вместе.

Панов напомнил, что депутаты совместно с администрацией города, пытались найти способ, как ограничить движение маневровых поездов в часы пик на этих переездах. Совместно с РЖД и областными депутатами удалось договориться о смене времени движения маневровых поездов. Но это лишь частично облегчило проблему.

- Каждый год мы ставили этот вопрос. Говорили, что к Мокрушинской развязке нужно вернуться с федеральным и областным рублем, - подчеркнул С.Панов. - Город в одиночку эту проблему не потянет. А в 2017 году к этим двум проблемам подключилась проблема Транспортной площади, которая оказалась перегруженной – новые микрорайоны в сторону Богашева растут и растут. И тогда было найдено решение вместе с областью и федеральной властью: речь идет о том самом «проколе» на 76 км, который снял часть нагрузки.

Мэр И.Кляйн заинтересованно слушал коллегу, задавал вопросы. Удовлетворенно кивнул, когда еще раз услышал подтверждение, что Мокрушинскую проблему надо рассматривать в комплексе: площадь Транспортная, Степановский переезд, микрорайон Мокрушинский. Поинтересовался:

- Как вы думаете, сколько это примерно может стоить?

- От 5 до 7 миллиардов рублей, - ответил экс-спикер гордумы.- Без областной и федеральной поддержки здесь не обойдешься…

Суд удовлетворился полученной информацией и попрощался на неделю. А дети за окном продолжали репетировать: 1 сентября совсем скоро.

Читайте также:

Томскому мэру Ивану Кляйну продлили домашний арест еще на 3 месяца.

25 августа Советский районный суд после перерыва продолжил судебный процесс по делу временно отстраненного градоначальника

(подробнее https://www.tomsk.kp.ru/daily/28322/4465169/)

Дело томского мэра: Магия резолюций, или Чудеса из «Геокада»

На прошлой неделе Советский районный суд продолжал допрашивать свидетелей по делу И.Кляйна – руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской области О.Пичугину и сотрудников администрации Томска

(подробнее https://tomsk.kp.ru/daily/28299/4439262/)

Очередное заседание суда по делу мэра города Томска Ивана Кляйна прошло 8 июля - в День семьи, любви и верности

Суд удовлетворился показаниями свидетеля обвинения Подгорного

(подробнее https://tomsk.kp.ru/daily/28302.5/4441732/)

Адвокат Ивана Кляйна Андрей Гривцов: «Главное – невиновность, позиция защиты и немного удачи»

По делу мэра Томска объявлен перерыв до 23 августа

(подробнее https://tomsk.kp.ru/daily/28305/4446203/)