Томскому мэру Ивану Кляйну продлили домашний арест еще на 3 месяца

Самым главным защитником подсудимого Кляйна на этом заседании, думаю, был сам Кляйн.

Советский районный суд после перерыва продолжил судебный процесс по делу мэра Кляйна, рассмотрев доводы обвинения и защиты в отношении избрания новой меры пресечения.

Фото: В. Доронин

Наверняка подсудимый с удовольствием прослушал так необычно звучащие из уст прокурора официальные сведения о своих успехах и достижениях, представленные Администрацией Томской области: «За годы руководства И.Г.Кляйном муниципальным образованием «Город Томск» областной центр получил новый импульс, активно работает научно-образовательный комплекс, достигнуты значительные результаты в социально-экономическом развитии города Томска…»

Некоторое время заняло перечисление прокурором перечня наград подсудимого, включая почетный знак «За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации». Прокурор также озвучил характеристики, данные И.Кляйну известными людьми Томска, членами Томской ассоциации пищевиков, которые в том числе упомянули о традициях меценатства, который Кляйн возродил своим личным примером.

Однако в конце своей речи прокурор заявил о том, что допрошены далеко не все свидетели, что может позволить подсудимому на них воздействовать. Кроме того, вокруг дела Кляйна создан широкий общественный резонанс: дело активно освещается в СМИ, что может рассматриваться как давление на свидетелей. А потому оснований для снятия домашнего ареста не имеется.

С этими доводами не согласилась защита Кляйна.

Адвокаты Ивана Кляйна. Фото: В. Доронин

- Ваша честь! – обратилась к суду адвокат Лариса Шейфер. - К настоящему времени опрошены почти все свидетели обвинения, допрошен потерпевший. Поэтому основные тезисы в пользу домашнего ареста на сегодняшний день, по мнению защиты, исчерпали себя. На всем протяжении судебного разбирательства Иван Григорьевич проходит амбулаторное лечение после тяжелых операций. Наше ходатайство вызвано прежде всего заботой о состоянии здоровья Кляйна. Круглосуточное нахождение в помещении, без прогулок, физических нагрузок, отсутствие социальной адаптации… Закон предоставляет возможность соблюдать иные ограничения во избежание последствий, о которых говорит уважаемый прокурор.

Адвокат имела в виду, например, запрет на выход подсудимого за пределы жилого помещения с 20 до 8 часов, запрет на общение с недопрошенными свидетелями, включенными в список свидетелей обвинения, запрет на отправку и получение почтовых, телеграфных отправлений, интернет…

Другой адвокат Кляйна, Марина Вихлянцева, подчеркнула, что отнюдь не сам Кляйн вызвал широкий общественный резонанс в отношении своего дела. А какой резонанс должен был вызвать вывод мэра из мэрии в наручниках в пятницу, 13-го ноября 2020 года? А вот доводы обвинения показались общественному мнению, скорее всего, не слишком убедительными.

Московский защитник мэра Андрей Гривцов отметил, что наличие либо отсутствие общественного резонанса не могут влиять на меру пресечения. И подтвердил: «Конечно, в условиях открытости процесса обвинению работать тяжело. Журналисты сами могут оценивать полноту доказательств, их достоверность. Но это не значит, что за какие-либо материалы СМИ должен страдать Кляйн, который нуждается в медицинской помощи.

Но самым главным защитником подсудимого Кляйна на этом заседании, думаю, был сам Кляйн. Он сказал суду коротко, но емко:

- Прошу учесть, Ваша честь, все доводы, о которых говорили мои адвокаты, в отношении состояния моего здоровья. У меня нет мотива скрываться, затягивать судебный процесс. Главное для меня – поскорей завершить судебное расследование и восстановить мое доброе имя, репутацию, которую я создавал более 40 лет.

Суд объявил перерыв на 15 минут для вынесения решения о мере пресечения. Через положенное время было объявлено решение: поддержано ходатайство прокурора, и И.Кляйн вновь отправлен под домашний арест – до 26 ноября.

В четверг суд продолжит заседание по делу мэра Томска.

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