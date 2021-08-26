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Общество26 августа 2021 5:00

Томскому мэру Ивану Кляйну продлили домашний арест еще на 3 месяца

25 августа Советский районный суд после перерыва продолжил судебный процесс по делу временно отстраненного градоначальника
Елена Сидорович
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Самым главным защитником подсудимого Кляйна на этом заседании, думаю, был сам Кляйн.

Самым главным защитником подсудимого Кляйна на этом заседании, думаю, был сам Кляйн.

Советский районный суд после перерыва продолжил судебный процесс по делу мэра Кляйна, рассмотрев доводы обвинения и защиты в отношении избрания новой меры пресечения.

Фото: В. Доронин

Фото: В. Доронин

Наверняка подсудимый с удовольствием прослушал так необычно звучащие из уст прокурора официальные сведения о своих успехах и достижениях, представленные Администрацией Томской области: «За годы руководства И.Г.Кляйном муниципальным образованием «Город Томск» областной центр получил новый импульс, активно работает научно-образовательный комплекс, достигнуты значительные результаты в социально-экономическом развитии города Томска…»

Некоторое время заняло перечисление прокурором перечня наград подсудимого, включая почетный знак «За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации». Прокурор также озвучил характеристики, данные И.Кляйну известными людьми Томска, членами Томской ассоциации пищевиков, которые в том числе упомянули о традициях меценатства, который Кляйн возродил своим личным примером.

Однако в конце своей речи прокурор заявил о том, что допрошены далеко не все свидетели, что может позволить подсудимому на них воздействовать. Кроме того, вокруг дела Кляйна создан широкий общественный резонанс: дело активно освещается в СМИ, что может рассматриваться как давление на свидетелей. А потому оснований для снятия домашнего ареста не имеется.

С этими доводами не согласилась защита Кляйна.

Адвокаты Ивана Кляйна. Фото: В. Доронин

Адвокаты Ивана Кляйна. Фото: В. Доронин

- Ваша честь! – обратилась к суду адвокат Лариса Шейфер. - К настоящему времени опрошены почти все свидетели обвинения, допрошен потерпевший. Поэтому основные тезисы в пользу домашнего ареста на сегодняшний день, по мнению защиты, исчерпали себя. На всем протяжении судебного разбирательства Иван Григорьевич проходит амбулаторное лечение после тяжелых операций. Наше ходатайство вызвано прежде всего заботой о состоянии здоровья Кляйна. Круглосуточное нахождение в помещении, без прогулок, физических нагрузок, отсутствие социальной адаптации… Закон предоставляет возможность соблюдать иные ограничения во избежание последствий, о которых говорит уважаемый прокурор.

Адвокат имела в виду, например, запрет на выход подсудимого за пределы жилого помещения с 20 до 8 часов, запрет на общение с недопрошенными свидетелями, включенными в список свидетелей обвинения, запрет на отправку и получение почтовых, телеграфных отправлений, интернет…

Другой адвокат Кляйна, Марина Вихлянцева, подчеркнула, что отнюдь не сам Кляйн вызвал широкий общественный резонанс в отношении своего дела. А какой резонанс должен был вызвать вывод мэра из мэрии в наручниках в пятницу, 13-го ноября 2020 года? А вот доводы обвинения показались общественному мнению, скорее всего, не слишком убедительными.

Московский защитник мэра Андрей Гривцов отметил, что наличие либо отсутствие общественного резонанса не могут влиять на меру пресечения. И подтвердил: «Конечно, в условиях открытости процесса обвинению работать тяжело. Журналисты сами могут оценивать полноту доказательств, их достоверность. Но это не значит, что за какие-либо материалы СМИ должен страдать Кляйн, который нуждается в медицинской помощи.

Но самым главным защитником подсудимого Кляйна на этом заседании, думаю, был сам Кляйн. Он сказал суду коротко, но емко:

- Прошу учесть, Ваша честь, все доводы, о которых говорили мои адвокаты, в отношении состояния моего здоровья. У меня нет мотива скрываться, затягивать судебный процесс. Главное для меня – поскорей завершить судебное расследование и восстановить мое доброе имя, репутацию, которую я создавал более 40 лет.

Суд объявил перерыв на 15 минут для вынесения решения о мере пресечения. Через положенное время было объявлено решение: поддержано ходатайство прокурора, и И.Кляйн вновь отправлен под домашний арест – до 26 ноября.

В четверг суд продолжит заседание по делу мэра Томска.

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