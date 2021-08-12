Петиция Новых людей о награждении пилотов-героев собрала в Томске 10 000 положительных отзывов

Сторонники партии «Новые люди» 12 августа передали в приемную губернатора Сергея Жвачкина 1 173 листа с подписями жителей, поддержавших призыв наградить летчиков Анатолия Прыткова и Фаруха Хасанова. Пилоты смогли предотвратить человеческие жертвы в авиакатастрофе 16 июля. Когда у самолета, выполнявшего рейс Кедровый – Томск, в воздухе отказали оба двигателя, летчики совершили жесткую посадку в томской тайге.

«Пилоты лайнера Анатолий Прытков и Фарух Хасанов в чрезвычайной ситуации проявили подлинное мужество и высочайшее мастерство. Они до последнего сохраняли самообладание и в сложнейших условиях сумели посадить аварийный борт в Бакчарском районе Томской области, предотвратив трагедию и человеческие жертвы», – описывают произошедшее Новые люди в обращении к губернатору.

Сергея Жвачкина просят рассмотреть петицию и, поддержав инициативу Новых людей, представить летчиков Прыткова и Хасанова к наградам за их мужественный поступок.

10 000 за две недели

О том, что Новые люди намерены искать поддержку своей инициативы на улицах, ранее заявлял депутат гордумы Томска Максим Вдовин.

«Сторонники партии в течение двух недель собирали ваши подписи под обращением – в Томске, Северске, Асине, других городах и поселениях региона, – пишет Вдовин в Instagram, обращаясь к жителям. – Мы считаем, что мужество и профессионализм Анатолия Прыткова и Фаруха Хасанова должны быть должны быть по достоинству отмечены наградами. И я рад видеть, что вы думаете так же».

Народный избранник поблагодарил всех, кто оставлял и помогал собирать подписи. Он выразил уверенность, что глава региона примет справедливое решение. В этом не сомневается и соратник Вдовина по партии, томский депутат Александр Цин-Дэ-Шань.

«Героев надо наградить достойно!»

Стоит отметить, что опрошенные «Комсомолкой» томичи также поддержали призыв Новых людей. «Очень обрадовалась, когда услышала, что партия «Новые люди» собирается выдвигать героев на награду, обращаться к руководству области. Правильно! – признавалась жительница города Надежда Лаврентьева.

-Это дело абсолютно правое. А кого еще награждать тогда, как не пилотов, спасших людей? – соглашается с ней студент Владимир Найденов. – У меня много друзей-дельтапланеристов, сам я тоже занимаюсь в дельта-клубе, и я могу сказать точно: небо не прощает трусости и подлости. А героизм ценит высоко. Поэтому считаю, что героев-пилотов «АН-28» надо наградить достойно!