Партия «Новые люди» запустила в Томске сбор подписей за награждение пилотов Ан-28

Партия «Новые люди» анонсировали сбор подписей за награждение пилотов потерпевшего аварию самолета Ан-28.

Депутаты городской думы Томска от партии «Новые люди» Максим Вдовин анонсировал сбор подписей за награждение пилотов потерпевшего аварию самолета Ан-28. Ранее с соответствующим обращением к губернатору Томской области выступил депутат Александр Цин-Дэ-Шань.

16 июля борт, совершавший полет по маршруту Кедровый – Томск пропал с радаров. В ходе спасательной операции самолет был найден в Бакчарском районе. Пилоты Анатолий Прытков и Фарух Хасанов после отказа обоих двигателей в воздухе смогли совершить жесткую посадку. Пока компетентные органы ведут расследование причин инцидента, а официальные лица хранят молчание, Новые люди призывают воздать летчикам по заслугам за спасение пассажиров.

Максим Вдовин.

10 тысяч благодарных томичей

Как отмечает Максим Вдовин, благодаря самообладанию и мастерству летчиков ни один из находившихся на борту не пострадал. Жизни людей были спасены.

- На прошлой неделе Александр Цин-Дэ-Шань обратился к губернатору Сергею Жвачкину – призвал его вручить пилотам награды Томской области и представить их к государственным наградам. Поскольку ответа не последовало, Новые люди вышли с петицией о награждении летчиков на улицы Томска, - рассказал народный избранник. По его словам, после сбора 10 тысяч подписей, они будут переданы в приемную губернатора.

- Мы уверены: заслуги пилотов, которые смогли посадить в тайге самолет с неработающими двигателями, должны удостоиться признания, - добавляет Александр Цин-Дэ-Шань. И обращается к томичам: «Если вы считаете так же – не поленитесь оставить свою подпись под обращением, когда встретите наших активистов на улицах города».

Александр Цин-Дэ-Шань.

«Наградить ребят – святое дело!»

Опрошенные «Комсомолкой» томичи поддерживают призыв наградить Анатолия Прыткова и Фаруха Хасанова.

- Летчики посадили самолет! В тайге! Все живы! И это все – исключительно заслуга экипажа, профессионализм наших летчиков, - восклицает медсестра Мария Петрук. - Какой должны быть награда настоящим героям? А сколько стоят человеческие жизни? Мы, медики, на это смотрим со своей стороны. Все остались живы – это самое главное! Поэтому наградить этих ребят – святое дело!

Томичка Надежда Лаврентьева признается: она уже не помнит, когда читала в газете о настоящих подвигах. «Это событие с нашими летчиками, когда о нем сообщили СМИ, всколыхнуло весь город. Думаю, и всю страну тоже, - признается она. И говорит, что искренне поддерживает предложение Новых людей.

- Очень обрадовалась, когда услышала, что партия «Новые люди» собирается выдвигать героев на награду, обращаться к руководству области. Правильно! – соглашается Лаврентьева. - Не знаю, как будут чествовать наших летчиков, но хочется, чтобы это было достойно их подвига. Хорошо бы в Кремле!