Ценники, на взлет: в прошлом месяце в Томской области подорожало все – от свеклы до черепицы

Очередной поход за продуктами для рядовых томичей все чаще оборачивается неприятными открытиями. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России ситуация с ценами на основные товары, прежде всего, на продукты питания, обостряется. В среду, 21 июля, на совещании с членами правительства президент вновь вернулся к этой актуальной проблеме. Федеральной антимонопольной службе необходимо активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях, в частности, заявил глава государства. Руководители регионов и Минпромторг также должны подключиться к этому процессу.

Проценты роста

Итак, посмотрим, что происходит с ценами в Томской области. В июне 2021 года годовая инфляция в регионе ускорилась по сравнению с маем на 0,32 процентных пункта и составила 5,24%. При этом в нашем регионе показатель оставался ниже, чем в России в целом и в Сибирском федеральном округе (6,50% и 6,56% соответственно).

Такие цифры приведены в информационно-аналитическом комментарии Банка России, опубликованном на сайте регулятора. Как поясняют эксперты, на рост цен преимущественно повлияли федеральные факторы, прежде всего, расширение потребительского спроса в условиях возросших издержек производителей,

По данным Росстата, продовольственные товары в Томской области с июня 2020 года подорожали в среднем на 6,32%. В том числе, цены на плодоовощную продукцию выросли на 9,59%. Впрочем, на некоторые корнеплоды рост достиг десятков процентов!..

Непродовольственная инфляция за тот же период составила 5,43%, а услуги различного рода подорожали на 3,50%. В том числе на оплату ЖКХ – на 3,20%, на проезд в пассажирском транспорте – на 2,65%.

Все бананы Россия завозит из Южной Америки, при этом 96% импорта в 2020 году пришлось на Эквадор. Фото: Анна Гассельбах

Динамика не радует

Годовой прирост цен на продовольственные товары в июне увеличился по сравнению с маем до 6,32%, отмечают аналитики. В частности, свинина и куриное мясо подорожали по причине увеличения стоимости кормов из-за повышения мировых цен на зерно, а также удорожания импортных витаминных добавок.

Резкий рост цен на белокочанную капусту, морковь и свеклу эксперты объясняют исчерпанием прошлогодних запасов и поступлением на прилавки более дорогой импортной продукции нового урожая. Правда, не вполне

понятно, почему именно в 2021-м естественная смена старых овощных запасов на свежие сопровождалась взлетом ценников.

Кстати, в июне еще и цены на бананы в магазинах установили пятилетний рекорд, а по востребованности у россиян они проигрывают только яблокам и цитрусовым. Среди называемых причин – ослабление рубля, проблемы с логистикой и наценки посредников.

Что касается непродовольственных товаров, здесь годовой прирост цен почти не изменился, составив 5,43% в июне после 5,46% в мае. А рост стоимости газового моторного топлива, между прочим, даже замедлился. Это связано со снижением биржевой стоимости сжиженных углеводородов и открытием в Томской области трех новых газозаправочных станций, что повысило конкуренцию между поставщиками.

На строительном рынке ускоренными темпами дорожали обрезная доска, древесно-стружечные плиты и металлочерепица. Из-за активизации спроса и низкого предложения со стороны отечественных производителей продолжили оказывать влияние высокие мировые цены на древесину и металл. Дополнительным же фактором динамики цен на стройматериалы стал высокий сезонный спрос на них, связанный с повышением объемов строительства и проведения ремонтных работ, в том числе по программам льготной ипотеки.

Как сказано выше, годовой прирост цен на услуги в июне 2021 года увеличился до 3,50%. В первую очередь, конечно, «виноваты» любители позагорать на теплом море: основным фактором удорожания услуг туризма стал высокий спрос на путешествия и по России, и по открывшимся зарубежным направлениям. В частности, возобновление авиасообщения с Турцией вызвало заметный рост стоимости поездок в эту страну.

Отрасль бьет тревогу: стоимость некоторых строительных материалов с начала года выросла в два раза. Фото: с сайта azurka.ru

Для сибиряков дороже

Годовая инфляция в Сибирском федеральном округе в июне по сравнению с маем ускорилась на 0,50 п.п. – до 6,56%, несколько опередив показатель по России (6,50%).

Аналитики констатируют: «Влияние на динамику инфляции в СФО оказывали преимущественно факторы общероссийского характера: продолжающееся оживление потребительского спроса, в том числе в туризме, давление со стороны издержек производителей и поставщиков, рост мировых цен на отдельные непродовольственные товары».

Впрочем, в первом летнем месяце инфляция ускорилась в большинстве регионов РФ. В июне она находилась в диапазоне от 3,6% в Ненецком АО до 9,9% в Республике Дагестан. Менее всего рост цен ускорился на Дальнем Востоке – там удорожание продовольственных товаров замедлилось по сравнению с прошлым годом, чему отчасти способствовало возвращение на рынок продукции из Китая.

Добавим: Росстат ежемесячно фиксирует цены на товары и услуги в разных организациях и регионах. Из этих цифр рассчитываются средние потребительские цены и собираются в специальной таблице. В ней 515 позиций – от молока и хлеба до одежды и электроники, от лекарств до поездок в транспорте.

Так вот, с июня 2020-го по июнь 2021 года снижение цен наблюдалось только по 36 позициям, среди которых поездка в Грецию и экскурсия в Финляндию (что естественно при закрытых границах). Дешевле стали некоторые лекарства, одежда и всего шесть продуктов питания – яблоки, лимоны, апельсины, чеснок, лук и пшено.

Ну и к вопросу о мониторинге. Напомним, что в управлении Федеральной антимонопольной службы по Томской области действует горячая линия по вопросам повышения цен на социально значимые продукты и товары (тел. 51-65-97). Если наболело, звоните. На стоимость продуктов это вряд ли повлияет, так хоть душу отведете.

Стоило властям возобновить авиасообщение с Турцией, как поездки в эту страну резко подорожали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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https://www.tomsk.kp.ru/daily/28302.5/4442333/