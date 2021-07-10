Морковка как фактор инфляции: в июне в Томской области больше всего подорожали овощи

Ценники на овощных прилавках действительно способны шокировать рядового томского покупателя. Фото: Анна Гассельбах

Во время прямой линии 30 июня президенту РФ задали вопрос: почему у нас в стране морковь стоит дороже эквадорских бананов? В ответ Владимир Путин заявил, что России «своей продукции не хватило». По его словам, цены выросли на все овощи из борщевого набора, куда также входят картошка, капуста и лук. Глава государства выразил надежду, что их стоимость снизится с появлением нового урожая.

По статистике, бананы несколько сбавили в цене за месяц, но и качество их зачастую низкое. Фото: Анна Гассельбах

Почем борщ для томича

Вопрос был задан вполне обоснованно. Пройдя по торговым точкам, автор этих строк была шокирована: оказалось, что сегодня в Томске стоимость килограмма моркови свежего урожая доходит за 150 рублей, а прошлогодней, зачастую некондиционной (под названием «эконом»), – до сотни. В то время как бананы в супермаркете можно купить не дороже 80 руб. за кило.

Конечно, ни тем, ни другим сыт не будешь, а без бананов и вовсе можно обойтись, хотя это спорно. Однако именно стоимость борщевого набора глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников назвал одним из главных факторов, сформировавших структуру инфляции в минувшем месяце. Отметим, что в числе других министр перечислил цены на поездки в Турцию и рост стоимости металла.

Для информации: годовой рост потребительских цен в Российской Федерации в июне 2021 года ускорился до 6,5% – это максимум с августа 2016-го сообщил Росстат. Месячная инфляция при этом составила 0,69%.

В Томской области индекс потребительских цен в июне по отношению к маю составил 100,5%, с начала года – 103,5%, и самый большой процент роста дали те самые овощи для борща. Свекла столовая стала дороже на 34,6% (в целом по стране произошел скачок на 58,4%), капуста белокочанная – на 25,9%, морковь – на 20,9%, картофель – на 13,8%.

В частности, килограмм картошки в Томске в первом летнем месяце стоил 44,13 руб. на круг, и это еще по-божески. В соседнем Кемерове средняя цена дошла почти до 72 руб. и была самой высокой, если сравнивать с сибирскими столицами.

Все названные цифры – усредненные по региону. Реальные же цены читатели могут уточнить в соседнем супермаркете или в уличной лавочке, как кому нравится. Кстати, продавцы солидарны с главой государства в том, что в дороговизне самых ходовых овощей виновата нехватка отечественной продукции – картофеля и корнеплодов.

Между прочим, Минтруд России разработал проект об упразднении понятия «потребительская корзина». Фото: Евгения ГУСЕВА

«Корзинка» все тяжелее

Собственно, в минувшем июне практически все основные продукты питания существенно подорожали по сравнению даже с маем, не говоря уже о прошлогодних показателях.

По данным Томскстата, за месяц изрядно прибавили в цене майонез – на 12,1%; конфеты шоколадные – на 7,8%; баранина – на 7,8%; сухофрукты – на 7,7%; апельсины – на 4,6%. Кисломолочные продукты в регионе стали дороже в среднем на 4,3%. Добавьте сюда мороженых кур, гречку-ядрицу и даже черный байховый чай... Так или иначе, в сумме все эти доли процента выливаются в весомые для среднестатистического кошелька суммы.

Цены на масло подсолнечное (в среднем 144,53 руб./кг) и сахар-песок (55,51 руб./кг) выросли равномерно – на 1,3%. Видимо, попытки их регулировать дали определенный результат. Напомним, на эти продукты власти, производители и торговые сети зафиксировали цены в конце 2020 года. По сахару соглашения о «заморозке» прекратили свое действие 1 июня, по постному маслу продлятся до 1 октября 2021-го. Далее правительство намерено регулировать их стоимость с помощью экспортных пошлин и товарных интервенций.

Справедливости ради, к началу июля кое-какие ценники смогли порадовать томичей. Например, ликовали любители сезонных салатов, поскольку свежие помидоры подешевели на 21,7%, а с ними и огурцы – на 16,1%.

Еще в торговых сетях за месяц сбавили в цене на 11,7% куриные яйца. Правда, в Томске этот незаменимый продукт стоит дороже, чем в других столицах Сибири, – 78,40 руб. за десяток, а в Барнауле – всего 58,45 руб. Зато сметана у нас самая дешевая из центральных городов СФО – 182,76 руб. за кило, тогда как в Иркутске (самая дорогая) – 298,37 руб.

Наконец, изменение ценников в меньшую сторону Томскстат зафиксировал на газированные напитки (минус 13,5%), сухие супы в пакетах (11,8%) и зеленый чай (10,8%). Хотя вряд ли они имеют серьезный вес в нашей потребительской корзинке.

Томским покупателям так хочется верить, что инфляция, по словам эксперта, все-таки «подавится». Фото: Мария ЛЕНЦ

Доживем до августа

Читатель резонно спросит: «Ну и что? Цены на продукты и дальше будут расти?»... Да, хотя, возможно, не так резко и не по всем основным позициям сразу. Эксперты в своих прогнозах могут разниться в десятых и даже сотых долях процента, но преимущественно речь идет о повышении.

Если что и подешевеет в середине и конце лета, так это овощи, с которых мы начали разговор. Любопытное мнение высказал директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович (его цитирует ИА REGNUM):

– Сейчас уже пошла сезонность. Скоро пойдут и наша морковь, и наша капуста. Пойдет новый урожай. И конечно, цены начнут снижаться. В сухом остатке мне кажется, что по этим товарам инфляция «подавится». Как правило, июль и август – там возникают не то что инфляционные, а дефляционные моменты. Когда начинает идти наш урожай и цена резко падает.