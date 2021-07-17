Следственный комитет опубликовал новое видео с места жесткой посадки Ан-28 в Томской области

На месте падения самолета идут следственные действия. Фото: СК РФ

Новое видео, связанное со вчерашним ЧП в Томске, опубликовано Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Специалисты управления сейчас продолжают расследование уголовного дела по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На месте жесткой посадки самолета Ан-28 работают бригады, они собирают все данные, проверяют техническое состояние судна. Напомним, что пилот, посадивший машину так, что не пострадал практически никто из пассажиров, сейчас в больнице - ему делают операцию.

Разобраться в том, что произошло с самолетом, который, по словам техников, был исправен при вылете, предстоит специалистам. Эксперты предполагают, что оба двигателя отказали из-за того, что в один из них могла попасть птица.

Смотреть видеосюжет Опубликованы кадры из больницы, где допрашивают посадившего Ан-28 пилота

16 июля самолет АН-28 следовал по маршруту «Кедровый-Томск». Примерно на 10 минуте полета, по свидетельству очевидцев, оба его двигателя прекратили работу. Повторные запуски не помогли. Тогда командир воздушного судна с высоты подобрал место для аварийного приземления самолета в тайге в Бакчарском районе Томской области. Ан-28 при посадке перевернулся через голову, но остался цел.

- Воздушное судно при неисправных двигателях спланировало на площадку. Самолет, совершивший жесткую посадку на расстоянии 180 м от первой точки касания, при остановке перевернулся. Экипаж воздушного судна принял незамедлительные меры к эвакуации пассажиров из салона самолета. После этого они запустили аварийный маяк, - уточнили сотрудники СК РФ.

Добавим, прибывшая на место ЧП группа произвела осмотр места происшествия, воздушного судна, которое, по предварительным данным, восстановлению не подлежит, изъяли образцы топлива, жидкостей систем жизнеобеспечения самолета, а также полетную документацию и аварийный радиомаяк.

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