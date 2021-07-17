Пилоту самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, проведут операцию

Страшная картина: тайга, вынужденная посадка самолета авиакомпании "Сибирская легкая авиация" и группка людей, которые еще не понимают, что могли навсегда остаться пассажирами рейса Кедровый-Томск 16 июля. Фото ГУ МЧС по Томской области.

Вчера после осмотра пассажиров и экипажа самолета, совершившего жесткую посадку в тайге в Бакчарском районе, медики поместили в областную клиническую больницу (ТОКБ) двоих человек - пилота и пассажирку (у семнадцатилетней девушки предварительно было диагностировано сотрясение головного мозга, пилот Анатолий Прытков, которому удалось посадить самолет, получил перелом левой конечности). Беспокоить телефонными разговорами пациентов сейчас нельзя. Личные посещения (по крайней мере сегодня) запрещены. Анатолию Прыткову, по словам главврача ТОКБ Михаила Лукашова, предстоит операция - металлоостеосинтез. Девушку через пару дней могут перевести на амбулаторное лечение.

Это Анатолий Прытков, тот самый пилот, который сумел совершить жесткую посадку и спасти жизни пассажиров. Фото: Архив "КП"

18 находившихся в салоне пассажиров живы. 12 человек были доставлены в Томск вертолетом. Затем из пункта посадки – с. Корнилово – людей перевезли на врачебный осмотр в ТОКБ.

Как уже сообщалось, 16 июля самолет Ан-28 авиакомпании «СиЛА» совершил вынужденную посадку около 17.30 вечера в лесном массиве (тайге) Бакчарского района.

Добавим, по факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).Администрация региона и компания "СиЛА" выплатят компенсации пассажирам рейса, следовавшего по маршруту Кедровый – Томск. Авиаторы обещали каждому по 100 тыс. рублей. Люди также получат страховки, их размер зависит от того, насколько тяжелые травмы были причинены им в момент посадки. Экипаж самолета получит выплаты по своей страховке.

Как мы сообщали ранее, согласно данным сайта russianplanes.net, самолет Ан-28 находился в эксплуатации авиакомпании «СиЛА» с 2014 года. А первый полет он совершил 31 год и 3 месяца назад; эксплуатировался в «Аэрофлоте», «Авиалиниях Кыргыстана», авиакомпаниях «Регион Авиа» и «Арктика».

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