27 июня в Томске отмечается День молодежи

В нашей стране к молодежи можно отнести свыше 33 миллионов россиян. Фото:https://pixabay.com/ru

27 июня в России отмечается национальный праздник молодых людей – День молодежи. Праздник, который всегда сопровождается массовыми гуляньями и различными мероприятиями. В Томске всегда с любовью относились к этому дню. В 2021 году, несмотря на неприветливую погоду, продление режима ковидных ограничений, для горожан организовали сразу 14 площадок для празднования, где каждый желающий сможет и посмотреть, и поучаствовать.

– Для нашего города – это особый праздник. Томск, несмотря на более чем 400-летний возраст, город молодой и молодежный. Он по праву носит звание студенческой столицы России. И томская молодежь – особенная. Среди ее представителей множество ярких, талантливых, неординарных людей, многого добившихся в бизнесе, образовании, науке, культуре, спорте, общественной деятельности. Молодые томичи являются самой активной частью городского сообщества, они смелы и отзывчивы, умны и разносторонне развиты, и при этом – социально ответственны. В период пандемии коронавируса тысячи молодых горожан стали волонтерами, проявив чуткость души и чистоту своих сердец, – выступил с поздравлениями и. о. мэра Михаил Ратнер.

История праздника

Свою историю праздник ведет со времен СССР. Начиная с 1958 года, он назывался Днем советской молодежи и отмечался в последнее воскресенье июня вплоть до 1993-го. После распада Советского Союза президент России Борис Ельцин перенес празднование на 27 июня.

Кстати, у советского Дня молодежи тоже был предшественник – Международный юношеский день, МЮД, приходившийся на конец августа-начало сентября. В нашей стране его отмечали с 1917-го до 1945 года. Владимир Маяковский посвятил МЮДу несколько своих стихотворений, а советский шахтер Алексей Стаханов в 1935 году приурочил свой знаменитый рекорд именно к этому празднику.

Обычно мероприятия в честь молодежного торжества проводятся широкомасштабно по всей России. Правда, официальная дата не объявлена выходным, и молодежь просто вынуждена в этот день присутствовать на работе или занятиях. Поэтому все развлекательные общественные мероприятия и вечеринки обычно переносятся на ближайший выходной.

Стоит отметить, что День молодежи носит не только развлекательный характер. Он призван привлечь внимание к проблемам молодых людей.

Также этот праздник имеет идеологическую составляющую и направлен на развитие потенциала молодежи. Молодое поколение должно понимать, что от него зависит будущее нашей страны и мира в целом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кого считать молодежью

ООН классифицирует молодежь как юношей и девушек до 24 лет. В мире сегодня их живет примерно 1,8 миллиарда человек.

В 2020 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи: до 35 лет включительно вместо ранее принятых 30 лет. Законом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к молодежи.

В законе четко определена и возрастная группа, которая относится к категории молодежи, – это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно. В нашей стране к молодежи можно отнести свыше 33 миллионов россиян.

В Томске мероприятия, посвященные Дню молодежи, были распределены на два дня, 26 и 27 июня, и проходят на нескольких площадках по всему городу. Они работают по четырем направлениям в зависимости от характера мероприятий: «Я творческий», «Я смелый», «Я умный» и «Я решаю».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

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