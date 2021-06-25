Куда сходить на День молодежи в Томске: афиша на выходные 25-27 июня

Куда сходить в Томске на выходные 25-27 июня. Фото: Ксения Высотина

ВЫСТАВКА «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД ИЛИ ВИТАМИН ДЛЯ ДУШИ»

В пятницу, 25 июня, в 16.00 в Музее деревянного состоится открытие выставки, подготовленной творческой семьей Крохта. В экспозиции - более 50 произведений в разных жанрах и техниках. Посетители увидят оригинальную графику, живопись, предметы декоративно-прикладного искусства Евгении Викторовны, ее дочери Марины, а также их учеников, занимающихся в изостудии «Хочу рисовать» при ТОХМ.

Гостям выставки наверняка понравятся добрые и светлые работы художников. Изящные натюрморты, пейзажи, портреты, сочные произведения в технике «шерстяная акварель» создают хорошее настроение и желание дать свободу своему творческому началу.

В 16.30 авторы экспозиции проведут мастер-класс для всех желающих «Любимый город» (ручка, цветные карандаши).

Выставка «Особый взгляд или Витамин для души» продлится до 9 июля и наверняка понравится всем любителям искусства, имеющим стремление к самореализации.

СПЕКТАКЛЬ «МЭРИЛИН НАВСЕГДА»

В субботу и воскресенье, 26 и 27 июня в 18.00, в зрелищном центре «Аэлита» состоится премьера танцевального спектакля «Мэрилин навсегда».

Новый спектакль - это взгляд на жизнь женщины, находящейся в окружении собственных иллюзий, навязанных обществом шаблонов поведения и стандартов красоты. Попытка исследования реакций тела на 50 восхитительных фраз со всего земного шара о предназначении женщин.

После показа зрителей ждет творческая встреча с творческой группой и обсуждение спектакля.

СПЕКТАКЛЬ «А ЗА ОКНОМ…»

В воскресенье, 27 июня, в 19.00 театр «Версия» приглашает томичей на комедийный спектакль «А за ОКНОМ...».

Это смешная, ироничная, немного хулиганистая и очень человечная история, в которой каждый сможет увидеть что-то знакомое. Действие происходит в питерской коммуналке накануне празднования Дня ВМФ. Здесь, как и во всем нашем огромном мире, переплетаются судьбы, характеры, желания и несбывшиеся мечты. Все мы разные, но у каждого должно быть что-то свое – сокровенное: свой дом, любимый человек, любимая работа, свой ларек или даже свой кусочек океана…

СПЕКТАКЛЬ «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»

В пятницу, 25 июня, в 19.00 в томском театре Драмы состоится показ лирической комедии «пришел мужчина к женщине».

Перед зрителями развернется история двух людей, которые делают неловкие, несмелые, наивные и смешные попытки обрести друг друга. Всего за несколько часов общения они готовы пройти все этапы романтических отношений... Но хватит ли у них сил и терпения для того, чтобы никогда больше не расставаться?

КАК ОТМЕТИМ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

В 2021 году День молодежи в Томске пройдет сразу по нескольким направлениям и на разных площадках с 26 по 27 июня.

На площадке «Территория творчества» с 12:00 до 20:00 на территории Городского сада покажут свои выступления коллективы и команды города Томска по различным творческим направлениям от вокала до оригинального жанра.

Кроме того, зрители смогут не просто насладиться просмотром, но и поучаствовать в конкурсах и выиграть приятные подарки!

27 июня с 14:00 - 19:00 на Нижней террасе Лагерного сада будет проводиться фестиваль танцев «Уличный движ» по двум номинациям: брейкинг (взрослые / дети) и хип-хоп.

27 июня с 12:00 - 17:00 на парковке ТЦ «Изумрудный город» пройдет автомобильный Фестиваль «DROVA». Где томичи смогут увидеть выставку крутых автомобилей не только из Томска, но и из всего Сибирского федерального округа (более 25 автомобилей!). В 12:00 пройдет открытие фестиваля, до 16:00 будет работать выставка, а в 16:30 пройдет фееричное закрытие фестиваля.

26 июня с 9.00-17.00 пройдет экстремальный забег «Стальной характер» (л/б «Кедр», ул. Высоцкого, 7)

27 июня с 9.00-14.30 состоится открытая тренировка МТБ по дисциплине кросс-кантри (д. Поросино, ул. Мира)

27 июня с 14.00-18.00 на нижней террасе Лагерного сада пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Разгон».