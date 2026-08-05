Бережное отношение к яичникам - основа репродуктивного здоровья

Изображение: Пресс-служба ООО «Геном-Томск»

Когда речь заходит о репродуктивном здоровье, в центре внимания обычно оказываются матка, характер менструального цикла, уровень гормонов и т. д. Но есть орган, который влияет на все сразу - от возможности забеременеть до того, как мы выглядим и чувствуем себя каждый день. Речь идет о яичниках.

Они никак не напоминают о себе, пока работают без сбоев. И часто о них вспоминают слишком поздно: если появляется боль, страдает качество менструального цикла, образуются различные опухоли, воспаление или если беременность не наступает.

Яичники - это не просто «место, где созревают яйцеклетки». Это эндокринный орган, который влияет на состояние всего организма: от настроения до состояния кожных покровов, от качества либидо до уровня минеральной плотности костей. Фолликулярный запас закладывается внутриутробно и не обновляется, а только расходуется в течение всей жизни. Любая операция на яичниках, перенесенное воспалительное заболевание - это безвозвратная потеря фолликулов.

- Наиболее частой причиной снижения овариального резерва остаются воспалительные заболевания придатков. Аднекситы, особенно с подострым или хроническим течением, приводят к формированию спаечного процесса и фиброзным изменениям ткани яичников. Даже при своевременной терапии не всегда удается избежать потери их функциональной активности, - объясняет Любовь Цайзер, врач - акушер-гинеколог, репродуктолог клиники ВРТ «Геном» города Томска.

Второй значимый фактор - хирургические вмешательства, выполненные без учета сохранения фолликулярного аппарата. При иссечении кист, коагуляции их ложа, клиновидной резекции и других операциях на яичниках фолликулярный аппарат неизбежно страдает. В результате пациентка может потерять значительную часть фолликулярного резерва еще до того, как вопрос фертильности станет для нее актуальным.

- В клинике «Геном» подход к этому вопросу принципиально иной. Мы - эксперты в сохранении фертильности. Наша задача - не просто вылечить заболевание, а сделать это с максимальной заботой о репродуктивном потенциале пациентки. Даже если операция показана, мы всегда ищем наиболее щадящее решение, которое позволит сохранить ткань яичника и фолликулярный аппарат. Индивидуальная стратегия определяется для каждой пациентки с учетом возраста, состояния овариального резерва и ее репродуктивных планов. Своевременное обращение к специалисту, адекватно и качественно проведенное хирургическое вмешательство предотвращают возникновение многих проблем, связанных с потерей фолликулярного аппарата, и позволяют сохранить шанс на материнство в будущем, - уточняет Любовь Цайзер.

В клинике «Геном» работает команда профессионалов, которые правильно и оперативно определяют тактику ведения каждого пациента на всех этапах - от первой консультации до полного выздоровления.

Записаться на прием в клинику «Геном» можно по ссылке: tomsk.genom-eko.ru или по телефону 8-800-333-94-92. Клиника располагается по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 94.

Клиника «Геном» города Томска входит в международную сеть клиник ВРТ группы компаний МЕДМА.

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